Sin recolección domiciliaria

Con motivo del feriado del 1º de Año, que se celebrará mañana 1 de enero de 2018, el Municipio informó que hoy no habrá recolección domiciliaria de residuos, servicio que se retomará este lunes a las 21 con los recuperables. "Es importante que se respete este cronograma y cuando no hay recolección, no saquen los residuos, ya que las bolsas con basura permanecerán frente a los domicilios", se advirtió.La Estación de Residuos Clasificados, ubicada frente al Cementerio Municipal, y el Complejo Ambiental permanecerán cerrados este lunes y en lo que respecta al servicio de transporte público, hoy finalizará a las 19, mientras que mañana no habrá minibuses.