La pérdida que le duele a todos los argentinos

El país entero habló del tema. Se solidarizó, se compadeció de las familias y de los amigos de los tripulantes. El país se informó, y fue acumulando información de lo que había pasado con el submarino desaparecido en el mar argentino.El 15 de noviembre del 2017 desapareció el ARA San Juan con 44 personas a bordo, 43 hombres y una mujer. La Armada Argentina perdió contacto con el submarino cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar Del Plata, a la altura del golfo San Jorge, posiblemente a causa de su hundimiento como consecuencia de una explosión.Dieciocho países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate (SAR), pero quince días después el gobierno argentino consideró que no había posibilidades de encontrar vivos a los tripulantes y ordenó dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes, continuando con las operaciones destinadas a hallar la nave, sin resultados hasta el presente.El día que le confirmaron a la sociedad argentina de la desaparición de la nave, el vocero de la Armada, Enrique Balbi expresó que "no hay ningún indicio que nos diga que se haya hundido y es una probabilidad que el submarino esté flotando",Chile, Uruguay, Perú, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras naciones, ofrecieron colaborar con las tareas de búsqueda. En el caso del Reino Unido, se informó que podría sumar al operativo un avión A C130 Hércules apostado en las islas Malvinas y listo para entrar en acción.En declaraciones a la prensa, Balbi negó que el submarino pudiera haber sufrido un problema de oxígeno, al considerar que en ese caso hubiera emergido y abierto las escotillas, aunque sí admitió que las tareas de "barrido" en el marco del operativo de búsqueda apenas habían alcanzado este viernes al 15 por ciento del área establecida en principio.También dijo que la nave "si tuvo problemas en la comunicación, pudo haber salido a la superficie", aunque aclaró que se ignora "si tiene propulsión". "Si se quedó sin propulsión, está a la deriva", explicó.Días más tarde, exactamente una semana después de que se oficializara su desaparición, el mismo vocero decía que había ocurrido una explosión en esa misma jornada en la que la tripulación se conectó por última vez con la armada.A partir de allí, se expandió aún más la búsqueda, con un submarino ruso que llegó específicamente para encontrarlo. Pero corrió con la misma suerte que todos.En los primeros días de diciembre, la Armada descartó la posibilidad de que los 44 tripulantes estuvieran con vida, y decidieron abandonar la búsqueda de rescate.Aún, a un mes y medio de su desaparición, todavía no hay novedades...