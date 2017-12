El comisario Forni reemplazó a Rodríguez como nuevo Jefe

El 1º de noviembre se realizó en la explanada del edificio de la Jefatura de Policía, la ceremonia de asunción del nuevo jefe de la Unidad Regional V, director de Policía Fabián Esteban Forni y del nuevo subjefe, director de Policía Domingo García.En la ceremonia estuvieron presente, además, el director de Policía José Luis Amaya, máxima autoridad de la fuerza en la provincia de Santa Fe; el recién designado subjefe de la Policía de Santa Fe, director Carlos Pross -exjefe de la UR V-; el subjefe saliente, Marcelo Bustamante -ahora jefe de la Unidad Regional XIX con asiento en Vera-; la plana mayor policial del departamento Castellanos; el diputado provincial Omar Martínez; el fiscal regional de Rafaela, Dr. Diego Vigo; el comandante del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Adrián Finós; el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Eduardo López acompañado de Delvis Bodoira; los concejales Mársico, Enrico, Garrappa, Bonino, Menossi, y Muriel.Durante el discurso que ofreció el nuevo jefe de la UR V, Fabián Forni, reiteró similares conceptos a los vertidos a la prensa momentos después. Se mostró muy contento y consideró que es un “gran desafío que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del ministro Maximiliano Pullaro, me han encomendado. Es una gran responsabilidad y un doble compromiso”, dijo.Consultado por los aspectos prioritarios que planea abordar desde el comienzo de la gestión, Forni sostuvo que, “la prevención es todo. También una alta visibilidad, que el personal policial esté visible permanentemente, pero proactivo, no inerte. Que el personal policial se 'aggiorne' con las necesidades de la gente y que sea solidario, que esté adelantado al delito y en la calle”.Agregó: “la prevención es no solamente con el personal policial en los móviles sino a pie, caminando, en moto, o como sea”.Respecto de si piensa continuar con los operativos y chequeos de prevención como una rutina, el nuevo Jefe sostuvo: “Vengo de una Unidad Regional (XIII), donde permanentemente se hacían durante todo el día. Cada uno tiene su impronta personal y yo colocaré la mía con este tipo de operativos con las comisarías y con alta presencia policial en las calles”, señaló.“Yo necesito al personal en la calle -abundó el funcionario- y por eso el uniforme con que me hubiera gustado asumir es el de fajina, con el que me identifico”, reiteró.Respecto de Adrián Rodríguez dijo que, “me merece respeto por la gestión hecha en la UR V y me han llegado comentarios de muchísima gente que hablaron muy bien de su gestión aquí y de el como persona”.Sobre su “currículum”, que el intendente Luis Castellano dijo al ministro Pullaro que “le gustaría ver”, Forni indicó: “esta es la sexta Unidad Regional que transito. Antes estuve en la II de Rosario durante 6 años, en la I de Santa Fe 1 año, en la UR IX de Reconquista 6 años, luego en la UR XIV del departamento San Javier, donde fui jefe de comisarías, de Comando Radioeléctrico y de Agrupación Cuerpos. Después 4 años en la Guardia Rural “Los Pumas”, por último como jefe en la UR XIII de San Cristóbal y ahora como jefe de esta UR V. Así que bastante he caminado en toda la policía”, remató.Sobre si el Ministerio de Seguridad o el jefe provincial Amaya le dieron alguna orden o directiva de trabajo, Forni respondió que: “me dieron ordenes precisas sobre el compromiso que tengo que tener y la gran responsabilidad para con esta Unidad Regional que demanda mucho trabajo y dispar índice delictivo. Le pondré mi impronta y como lo hice en la UR XIII lo haré ahora en la UR V […] Mi éxito personal es el de todos, es del poder de policía que tiene el Estado”.