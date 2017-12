La fiesta popular es la de los inmigrantes

La plaza 25 de Mayo, un día de sol y temperatura agradable, la Feria de las Artesanías y la Fiesta de las Culturas. La fórmula perfecta para convocar a miles de rafaelinos. Fue el 15 de octubre cuando nuevamente la convocatoria puso a prueba a las distintas comunidades que aportaron a la construcción de la colonia primero y de la ciudad después."La Fiesta de las Culturas es una de las fiestas populares más importantes que tiene la ciudad. Es una forma de reconocer nuestros antepasados, nuestras raíces, de dónde venimos. Porque Rafaela es una ciudad diversa en la que conviven diferentes culturas", expresó ese día el intendente Luis Castellano. Hizo referencia a la cuarta edición de la Fiesta de las Culturas en el marco de la Agenda Celebremos Rafaela.Una amplia variedad de propuestas gastronómicas y culturales de las comunidades de alemanes, españoles, franceses, judíos, suizos, bolivianos, pueblos originarios, criollos e italianos, representados en sus diferentes regiones: lombardos, trentinos y piamonteses. Esa es la fórmula del éxito.Sin prisa, los rafaelinos pasan por los distintos stands para decidir entre el chucrut o la pizza, entre otras alternativas para la cena, aunque esa fiesta comenzó apenas el reloj marcó las 17 hs. Los largos tablones dispuestos para que el público pudiera sentarse a cenar con cierta comodidad se muestran colmados cada año, al punto que muchos no tienen más remedio que comer parados o sentarse en el cordón de la plaza.Los aromas y melodías despertaron nostalgias y recuerdos, los colores intensos de las vestimentas típicas que cautivaron y retuvieron las miradas. Fue el encuentro de la diversidad y la familia porque la fiesta se llenó de niños, grandes y adultos, que pasaron durante más de 6 horas por los distintos puestos y stands y vieron los espectáculos.En el escenario central frente al monumento de Guillermo Lehmann, se sucedieron shows de música y baile a cargo de artistas locales."Creo que es un encuentro que la gente vive y disfruta mucho. Nunca debió perderse así que la recuperamos hace cuatro años. Es una forma de reconocer lo que somos. No se puede pensar en el futuro si no reconocemos de dónde venimos, nuestras raíces. Esto es posible gracias a un enorme trabajo del municipio con todas las colectividades", dijo Castellano en una jornada de temperatura ideal para un encuentro multitudinario al aire libre. Además, subrayó que esta fiesta "representa para todos el poder encontrarnos en la plaza central de la ciudad para comer comidas típicas, disfrutar de vestimentas, bailes propios de cada comunidad y poner en valor el trabajo de nuestros artistas locales".