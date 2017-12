Los candidatos, entre alegrías y decepciones

Los resultados de las elecciones generaron dos sensaciones, algo así como las máscaras que en el teatro representan la comedia y la tragedia, la primera con desbordante alegría y la segunda atravesada por la tristeza. Leonardo Viotti, Lalo Bonino y compañía no pararon de festejar la noche del 22 de octubre con una sonrisa permanente por ese 61% de los votos con el que arrasaron en las urnas, mientras que la sede del Partido Justicialista y del Frente Progresista -en el Comité del PDP- el clima de velorio fue la constante."Todas las palabras que podamos decir ya no alcanzan, superan todas las expectativas" decía en caliente el propio Viotti a LA OPINION mientras la cerveza, las empanadas y las pizzas le daban marco a la fiesta en el Comité Radical de calle Bolívar. "Antes de este resultado hubo mucha discusión, pero de la sana, de la que ayuda a conformar los grupos. Hubo muchísimo trabajo. Hubo que renunciar a ciertas cosas que eran seguras para llegar a esto, pero pudimos formar un gran grupo", agregó mientras de fondo sonaban cánticos para sostener el sueño de ir por la Intendencia en el 2019. "Nunca negamos nuestro objetivo de llegar a la Intendencia. Pero un paso a la vez. Tenemos que hacer una buena concejalía, pero tenemos el objetivo principal que es gobernar la ciudad", concluyó Viotti.Muy cerca, a Bonino le resultaba imposible disimular tanta alegría. "Estamos muy contentos por haber logrado lo que logramos en un tiempo tan corto. Hace poco tiempo Hugo Menossi estaba solo abriendo caminos y hoy esto es una topadora. En lo personal, hace 4 años que estoy en política, con esta realidad, haber logrado algo tan histórico, es muy importante", fue su primera lectura. Y la segunda es respecto al nuevo escenario, cuando consideró que "el 60% de los rafaelinos nos va a exigir mucho, pero el 40% nos va a exigir mucho más. Por eso es una responsabilidad enorme la que nos toca para la cual debemos estar preparados".En la otra vereda, el intendente Luis Castellano y el candidato reelecto, Jorge Muriel, salieron a dar la cara por el PJ. "Hay que tomar esto con humildad, ver cuáles son las enseñanzas que nos deja, no hay que apresurarse", admitió el titular del Ejecutivo ante la durísima derrota en las urnas. "El mensaje que a mí me deja con el Concejo es que vamos a tener que dialogar muchísimo porque quedamos con absoluta minoría; trabajar juntos con la oposición para tener una Rafaela cada vez mejor", puntualizó respecto al escenario entre diciembre de este año y del 2019.Por su parte, Muriel -que obtuvo casi el 20% de los votos- trató de asimilar el golpe y mirar hacia adelante al sostener: "Tendremos que mejorar y duplicar el esfuerzo para volver a ser la opción. Como peronistas estamos convencidos que podemos resolverle un montón de situaciones a la gente, vamos a seguir trabajando para el 2019 y volver a ser la opción más votada en Rafaela".Y en el Comité del PDP, Enrico lamentó no haber podido renovar su banca. "Es un gran triunfo de Cambiemos, así que felicitamos lo que hicieron en la ciudad. Como decimos siempre, como un partido histórico que somos, respetamos la voluntad democrática de los ciudadanos y celebramos que se haya realizado un acto cívico que permite renovar autoridades, la expresión ciudadana en las urnas y no nos queda más que reconocer el esfuerzo de compañeros y compañeras que han puesto mucho para esta campaña", declaró.