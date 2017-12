Viotti, directo en la historia al ganar con el 60% de los votos

En un año signado por las elecciones, en Rafaela no fue novedad el triunfo de la lista de candidatos a concejales de Cambiemos pero lo que sí sorprendió fue la contundencia y la amplia diferencia que reflejó el escrutinio. De acuerdo a los datos finales del Tribunal Electoral de la Provincia, Leonardo Viotti, Raúl Lalo Bonino, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual lograron una banca en el Concejo Municipal tras cosechar 34.390 sufragios, lo que representa el 60,83% de los votos válidos emitidos.Considerando que el Cuerpo legislativo renovó cinco bancas en este 2017, que Cambiemos haya obtenido cuatro de ellas muestra la abismal distancia que le sacó al resto de los competidores en esta carrera electoral. En términos futbolísticos sería una goleada histórica.La quinta banca finalmente quedó en poder del oficialista Jorge Muriel (PJ) mientras que las urnas confirmaron una posibilidad que crecía a medida que se acercaba la fecha de votar: que la socialista Natalia Enrico no logró un nuevo mandato. Muriel obtuvo 11.129 votos (19,68%), es decir 23.261 menos que Viotti, mientras que Enrico cosechó apenas 4.725 cruces en la boleta única, esto es el 8,35% del total de votos afirmativos, insuficiente para continuar como concejal.Según el informe del Tribunal, el domingo 22 de octubre votaron en Rafaela 58.254 en la categoría de concejales, es decir mediante el sistema de boleta única. Esta cifra alcanza el 76,29% del padrón total que era de 76.360 ciudadanos distribuidos entre 229 mesas. En este sentido, los votos válidos fueron 56.532, los afirmativos llegaron a 55.704 (98,54%), los blancos a 828 (1,46%) y los anulados a 1.722 (2,96%).De esta manera, Cambiemos consiguió el apoyo de 6 de cada 10 rafaelinos que participaron de las elecciones. El antecedente más cercano había sido en las primarias de agosto cuando había obtenido el 41,22% aunque en esa oportunidad Viotti derrotó a Bonino en la interna, en lo que constituyó una de las sorpresas del calendario electoral.En tanto, el oficialismo perdió más de 3.500 votos entre la elección primaria y la general, por lo que no pudo ni siquiera lograr su objetivo de mínima, esto es retener las dos bancas que ponía en juego.Nicolás Ferreyra, el postulante del Frente de Izquierda y los Trabajadores, creció al registrar 2.819 sufragios (4,98%) a pesar de la escasa estructura partidaria, lo que le abre las puertas al futuro.El resultado de octubre reconfiguró la relación de fuerzas en el Concejo Municipal a partir de diciembre: la oposición quedó claramente como la mayoría, quedando el oficialismo con solo tres bancas y obligando al intendente, Luis Castellano, a aceitar los mecanismos de diálogo para construir junto al bloque de Cambiemos en el Concejo.