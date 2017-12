Viotti fue la sorpresa en las elecciones primarias

Leo Viotti dio la gran sorpresa el 13 de agosto dentro de la interna de Cambiemos al vencer al actual concejal de ese Partido, Raúl Lalo Bonino, luego de una elección pareja. Pero, más allá de competencias "internas", la sonrisa de ambos representantes fue amplia porque una vez más el rafaelino optó por el partido que encabeza el presidente de la Nación, Mauricio Macri. "Estoy muy sorprendido, felices por el esfuerzo que hemos hecho con el equipo. Todo dio resultado, mucho más del que todos esperábamos, pero con el desafío que esto implica de cara a octubre", decía, en medio de la algarabía, Leo Viotti, la sorpresiva cara ganadora en las elecciones de ese mes. "Los vecinos de la ciudad hablaron, claramente han demostrado una idea, quieren un cambio y nosotros hemos sabido representarlos con mucha responsabilidad", explicaba ante la consulta de LA OPINION.Superar el 40 por ciento de las voluntades marca que el rafaelino ha entendido que debía respaldar la gestión macrista, tal cual era el pedido desde las máximas autoridades. En este caso, la interna de Cambiemos se potenció: lejos de “repartirse la torta” entre los candidatos, cada uno aportó desde lo suyo. Quizás se esperaba mayor diferencia de Raúl “Lalo” Bonino: sacó 10.111 votos y en las PASO de 2015 había logrado 9.200.Viotti, apareció como un actor sorpresa y que fue ganando voluntades hasta incluso, terminar superando al edil macrista (10.813), pese a mejorar su performance.Mientras tanto, el PJ se vio relegado a un alejado segundo lugar. Esa “ola amarilla” que había aparecido hace dos años, y que dejó en el balotaje un resultado de 70%-30% a favor del actual Presidente, se terminó ratificando en este resultado.Las elecciones de medio término no son el fuerte del oficialismo local: a lo largo de estos 26 años en los que ha gobernado, se ha encontrado con algunas derrotas en la categoría concejales. En ambos casos, había tenido un apellido en común: Enrico. Rodolfo “Fito” en el 2003 y Natalia hace cuatro años. Sin embargo, a la hora de revalidar la Intendencia, siempre han tenido resultados contundentes. Ayer las caras no eran de felicidad, claramente. Y el intendente Luis Castellano, que se había puesto la elección al hombro, tratando de trasladarle algo del 48% que sacó hace dos años a Jorge Muriel, marcó que los resultados se podían revertir en los próximos 70 días. ¿Quizás, buscarán polarizar la elección?El Frente Justicialista sacó 14.424 votos con el 98.25% de las mesas escrutadas, por debajo de los 17.099 de las PASO de hace dos años.El Frente Progresista Cívico y Social quedó claramente alejado de los puestos de vanguardia. Atrás, muy atrás quedaron los recuerdos de haber vencido al oficialismo hace cuatro años. Ahora, solamente consiguieron el 10 por ciento de los sufragios, muy alejado de las últimas campañas electorales. En abril de 2015, Enrico había alcanzado unos 8.900 votos y el FPCyS unos 15.500. Ayer Enrico solo merodeó los 3,000 votos y el FPCyS apenas superó los 5,100. Una caída en picada libre.Entre los ganadores de la jornada se encontró también, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Es que con muy poca exposición han logrado superar a los de 1Proyecto santafesino, logrando quedar ubicada como cuarta fuerza política en Rafaela, a partir de los casi 1.500 votos. El massismo no ha logrado entusiasmar al electorado rafaelino y apenas superó los 1.300 votos.En el pelotón de fondo quedaron los partidos que apenas lograron superar el corte: el Frente Social y Popular (Christian Avalos), Frente para el Cambio (José Rolando), Partido de Acción Municipal (Cecilia Perini), Movimiento de Articulación Popular (Juan Soffietti) y Podemos (Oscar Gasparotti) oscilaron entre los 750 y 1.150 votos.Quienes no pudieron superar el piso de 1,5% de los votos válidos emitidos fueron el Partido Popular (Julio Condrac), Unite por la Libertad y la Dignidad (Marcelo Waingart) y Nueva Propuesta Rafaelina (Alejandro Ferpozzi). Estos no consiguieron las voluntades necesarias y ya no aparecerán en la boleta única del 22 de octubre. Frente para el Cambio, que lleva a José Rolando, deberá esperar hasta el final: apenas lo separaron 14 votos del límite. Demasiado poco para estar seguros.