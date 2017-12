Se agrava la situación de los distritos

Nuestro Departamento ha sido el blanco predilecto de los últimos meteoros, a tal punto que es el más afectado en todo el territorio provincial, cabe recordar que de los 19 Departamentos, 18 han sufrido consecuencias de los fenómenos meteorológicos. Pero Castellanos encabeza la lista de los afectados. Si bien el caso de Ramona ha saltado al conocimiento público, por la gravedad de su situación, debemos señalar que varias poblaciones exhiben un panorama tan desalentador como el de esa localidad. Consultado el presidente comunal de Ramona, Fabio Barbero, informó que en la madrugada de la víspera volvió a llover descargando entre 55 y 60 milímetros, el agua que había empezado a descender, ayer por la mañana, estaba nuevamente en el mismo estado que el martes. La cantidad de evacuados sigue siendo la misma, mientras que varias familias fueron autoevacuadas, ya sea en viviendas de familiares o retirándose de la localidad. Continúan teniendo el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, de Defensa Civil, con la presencia de funcionarios, además el Gobernador se comunicó con el presidente comunal, y ayer estuvo el ministro de Infraestructura, José Garibay. Barbero destacó el apoyo de la policía que envió numerarios para patrullaje y remarcó la labor de soldados.Tacural: Adrián Sola, titular de la Comuna, informó que se precipitaron 79 mm en media hora, generando un panorama complicado, el viento arrancó algunos ejemplares..Ataliva: Esta localidad sufrió la rotura de una defensa y se inundó todo un barrio, estaba la posibilidad de comenzar a evacuar vecinos..Sunchales: Se precipitaron 150 milímetros generando una situación de zozobra. Solamente una familia -que reside en las cercanías de la actual planta de tratamiento de residuos urbanos- fue afectada por el ingreso de agua, y las 9 personas que la componen fueron trasladadas a la sede vecinal del barrio Moreno. Se constató mucha agua en los patios -desde el Municipio se proveyeron bolsas con arena-. La Junta de protección civil está provista de alimentos y colchones por si fuese necesario entregar a ciudadanos afectados por el fenómeno. La Municipalidad informó que se está monitoreando la situación de la ciudad luego de las intensas lluvias, en permanente contacto con las instituciones que integran la Junta de Protección Civil.Castellanos: Miguel Giacobone, presidente Comunal hizo saber que hubo una precipitación de 110 mm y que todo el distrito está bajo agua, en el casco urbano las calles hacen de canal, y a muchas viviendas le entra agua por los patios, no hay evacuados porque los vecinos se resisten a dejar su vivienda,.Bauer y Sigel: Una localidad que hace muchos años está sufriendo, permanentemente el embate de la inundación, según lo expresó la jefa comunal, Ana María Ceré, con este entran en el sexto año de pérdida de su producción..Lehmann: El presidente comunal, Lucio Beltramo, confirmó que el único daño constatado es el de un techo roto por la caída de una rama. Reconoció que la situación no es tan complicada, aunque los arroyos Las Penquitas y Las Calaveras vienen desbordando. No hay inundados y se gratificó porque en 2016 se hicieron varias obras que facilitan el escurrimiento de las aguas, y ahora, con estos graves temporales se notan los resultados.San Antonio: En esta localidad se precipitaron 110 milímetros, confirmó su presidente comunal, Alejandro Biava, lo que sumado a anteriores lluvias suma un total de 450 milímetros, generando una situación complicadísima, con el pueblo prácticamente anegado y una zona rural cubierta por masa líquida en un 100%. Desde la Comuna fueron repartidas bolsas de arena y muchas viviendas recibieron agua desde sus propios patios. No hay evacuados. Por otra parte hizo saber que desde la Comuna ayudaron a un productor rural cuyos terneros estaban ahogándose.Vila: Esta población arrastra la problemática de la inundación, la lluvia alcanzó los 90 milímetros lo que sumado a anteriores precipitaciones supera los 400 mm. En la víspera parte de la planta urbana se encontraba anegada con riesgo de ingreso a los hogares, hay vecinos que sufrieron la invasión líquida a través de sus patios.Plaza Clucellas: La corresponsalía en esta localidad destacó que de acuerdo a lo acontecido en las últimas horas en la localidad a los 1.416 mm del 2016 se suman lo que va del 2017, 180 mm más.