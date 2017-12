El desafuero y la detención de De Vido

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió el 4 de julio el desafuero del diputado nacional y exministro de Planificación Julio De Vido con el objetivo de lograr su detención, en el marco de una causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos de un proyecto ferroviario para la mina de Río Turbio, en Santa Cruz.El pedido fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez y también incluye al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta.De Vido, que asumió su banca por el Frente para la Victoria en diciembre de 2015, posee fueros por su condición de legislador, por lo que para ser detenido primero el magistrado debería pedirle al Congreso que le quite esos privilegios, con mayoría calificada de dos tercios del Cuerpo.La causa investiga el presunto desvío de sumas millonarias para un proyecto ferroviario en la zona de la mina de carbón de Río Turbio, ubicada en el departamento santacruceño de Güer Aike.Luego de días de mucha tensión y cruces entre quienes buscaban su expulsión y los que preferían lo opuesto, la Cámara baja se definió: el ex ministro de Planificación K continuará en el Congreso. La iniciativa de Cambiemos con el apoyo del massismo, obtuvo 138 votos, no obstante, no alcanzó los dos tercios reglamentarios para conseguir la salida del ex funcionario. Por su parte, 95 diputados del Frente para la Victoria, la izquierda y de otros bloques de la oposición votaron en contra, sobre 236 legisladores presentes.