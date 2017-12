"Es el peor momento de los últimos 15 años"

El secretario General de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer, no ocultó su lado más pesimista al analizar la situación del mercado laboral en el inicio del año 2017: "estamos en el peor momento de los últimos 15 años a esta parte, desde el post 2001-02, donde el país voló por el aire. Y desde aquel momento a esta parte, estamos en el peor momento. Porque llevamos 17 meses de caída, desde los supermercados hasta la industria. Indudablemente, este es un reflejo de la pérdida del poder adquisitivo, del parate del mercado interno", afirmaba escéptico el también titular del gremio de los metalúrgicos, a este Medio.Oesquer no sólo hizo una lectura negativa de lo que pasó sino que le cuesta ser optimista de los meses por venir. "Hay serios inconvenientes, porque uno no ve signos de reactivación" disparó más allá de los brotes verdes que el Gobierno nacional busca reflejar de tanto en tanto. "El gobierno se enfrasca en querer marcar una pauta salarial del 18 por ciento, y con la pérdida del poder adquisitivo del salario, es imposible que el trabajador pueda recuperar el poder de compra. Hoy en día, los trabajadores, en su gran mayoría, están con los sueldos del año pasado, de los cuales el 80 o el 85% de ellos están bajo una línea de pobreza", planteó.Para el titular de la CGT, "hoy en día se advierte un gran empeoramiento de la cuestión social, esto es lo que está pasando lamentablemente también en Rafaela y si el gobierno no atiende esto, o no toma nota de esto, va a ser imposible que se recupere el mercado interno"."Uno está muy preocupado. Sacando a los estatales, docentes y trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe que cerraron una buena paritaria con aumentos promedio del 25 por ciento, en el resto de la actividad privada todo es más difícil, la pauta es muy clara: 18%. Por eso estamos bajo una situación límite", señaló."Las empresas tienen que reflexionar. Un trabajador metalúrgico está preparado, porque para ser tornero o soldador o plegador necesita una preparación, lo que significa un valor agregado a lo que produce. Si trabaja con un fierro que vale 10 pesos, luego de haberlo modificado va a valer 60. Entonces, lamentablemente, hoy en día toda esta gente está bajo la línea de pobreza", expresaba Oesquer sobre el momento que se estaba viviendo.