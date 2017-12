Los daños de la tormenta costaron unos $ 50 millones

Volver a dejar a la ciudad en condiciones tras las dos tormentas sufridas le costó (y le sigue costando) a Rafaela cerca de 46 millones de pesos. Al menos en los primeros cálculos que se hicieron en ese momento. Esta cifra fue la que le demandó la atención a los damnificados y los trabajos en la vía pública y el Municipio gestionó asistencia tanto ante el Gobierno Nacional como a la Provincia.Los datos fueron informados por el intendente Luis Castellano, durante las permanentes reuniones de trabajo de la Junta Municipal de Protección Civil post tormentas, donde sostuvieron que será "fundamental" la ayuda de niveles superiores de gobierno."El presupuesto se va incrementando y las espaldas municipales no alcanzan", sentenciaba el Intendente y al mismo tiempo señalaba que solicitará a presidentes comunales de toda la región un rápido reparto del Fondo de Obras Menores. "Esto recién empieza: el clima está mejorando, pero los pedidos de ayuda continúan incrementándose; sólo esta mañana (por ayer) recibimos alrededor de 300 nuevos reclamos de todo tipo, por cortes de luz, árboles caídos, postes que se están por caer, pozos desmoronados, instituciones que advirtieron recién hoy que sufrieron daños", enumeraba.Sumando las dos tormentas fuertes que azotaron la ciudad, se contabilizaron alrededor de 700 árboles caídos, contando además aquellos que están "al borde" de caerse y aquellos que sí o sí van a terminar siendo extraídos en un tiempo no muy lejano por el daño que sufrieron tras el fenómeno.700 ejemplares que se suman a los 830 que dejó la tormenta de febrero de 2016, acaso la más fuerte de las 4 que afrontó Rafaela en 11 meses. El cálculo supera los 1.500, pero como se explicó más arriba, hay muchos árboles que siguen en observación y que van a terminar siendo extraídos porque ya no se pueden más recuperar.