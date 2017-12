Lifschitz llegaba rápido a la ciudad para estar a disposición

El gobernador Miguel Lifschitz se hacía presente en nuestra ciudad luego de que la ciudad fuera azotada por el primer temporal. Fue el 2 de enero y estuvo recorriendo los daños de la escuela Melvin Jones, ubicado en Av. Luis Fanti, que fue duramente dañado y hasta perdió el techo.Además, inspeccionó las afectaciones y dialogó con el intendente Castellano, acompañado por el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay.“Cuando tuve conocimiento de la tormenta y de los efectos que había producido en la ciudad de Rafaela me comuniqué telefónicamente con el Intendente. Nos ha sorprendido este año con mucha lluvia, no estaba previsto por lo menos en los pronósticos de hace unos meses, parecía que íbamos a tener una temporada más seca. La realidad es que está viniendo mucha agua, no sólo en esta región sino también en el sur de la provincia. Tenemos varias localidades afectadas. Tratamos de resolver los problemas rápidamente”, decía el gobernador en ese momento.