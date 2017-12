Imputativa por la masacre en Santa Fe será hoy a las 10

Según confirmó anoche el Ministerio Público de la Acusación (MPA) -información a la que accedió en forma directa este medio- hoy a partir de las 10 será la audiencia imputativa por la masacre ocurrida el viernes en Santa Fe, donde el único detenido como presunto autor del hecho es su expareja, el agente penitenciario de la Policía de Santa Fe, Facundo Solís, quien ya se encuentra aprehendido y a disposición de la Justicia.Franco Lescano, tiene 17 años y sobrevivió a la masacre, cuando fue ejecutada su madre, su abuela, su tía, su prima y el novio de ella. Algunos de los asesinatos habrían sido cometidos delante de sus ojos.En una camilla de la Sala de Traumatología del hospital Cullen, este joven se recupera de una herida de bala que sufrió en su brazo derecho, que le provocó una fractura expuesta. Afortunadamente, su vida no corre peligro, aseguró Joaquín Fidalgo de El Litoral.Facundo Solís tiene 33 años y hace 12 que trabaja dentro del Servicio Penitenciario santafesino, el viernes 29 de diciembre por la tarde se convirtió en noticia por ser el autor de una verdadera masacre en barrio Alfonso.Según informaron fuentes oficiales Solís trabaja en el Penal de Piñero, ubicado al sur de la provincia, cerca de Rosario, y fue sancionado solo dos veces a lo largo de su carrera, la última en el 2015. En su legajo no figuran suspensiones, y no tenía antecedentes penales ni psiquiátricos.Con Mariela Noguera había tenido dos hijos uno de 7 y otro de 3 años, pero según testimonios de la propia familia de la víctima la relación siempre fue tormentosa y había concluido. Ella lo denunció el 3 de diciembre por lesiones leves. Se dice que Solís es un hombre muy violento.Mariela Clarisa Noguera tenía 38 años, era empleada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y vivía en calle Monseñor Zazpe al 4100. Quienes la conocen aseguran que, por su trabajo, luchaba por los derechos de las mujeres y trataba de concientizarlas al respecto.UPCN Santa Fe, gremio al que pertenecía Mariela, envió un comunicado en la víspera donde expresa que, "[UPCN] manifiesta su dolor, por el terrible asesinato de nuestra compañera Mariela Noguera y su familia por parte de un monstruo". Agrega: "Mariela fue una víctima más de un terrible problema que aqueja a muchas mujeres en esta sociedad, la violencia machista. De nada sirven órdenes de restricción, sí como en este caso, el femicida violaba la misma y la justicia no controlaba esas violaciones".Y concluye: "Como suele ocurrir en esto casos, se adoptan medidas cuando ya las pérdidas son irreparables".