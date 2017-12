Incendio en depósito municipal de vehículos

Aproximadamente a las 4:15 de la madrugada de ayer, un incendio de magnitud se produjo en el depósito de vehículos retenidos que la Municipalidad dispone en la esquina de calles Acuña y Aragón.Las llamas afectaron a cuatro autos dispuestos en el patio, que estaban destinados a compactación, y dos planchones empleados para el traslado de rodados.Concurrieron al lugar personal de Bomberos, GUR, Protección Vial y Comunitaria y Policía. Se comprobó que, además de los automóviles incendiados, intentó violentarse la puerta del galpón, pero no se registraron faltantes de las motos guardadas en el interior.Los dos planchones dañados son sumamente útiles para los operativos de tránsito, en especial en este fin de semana en que la movilidad vehicular será intensa por los festejos de Año Nuevo. Uno de ellos no podrá ser utilizado en los próximos días, ya que requiere mayores refacciones, y el otro está siendo reparado para estar disponible a partir de esta noche.El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, manifestó que "es un ataque vandálico directo a una de las políticas públicas más importantes que desarrollamos en la gestión del intendente Castellano: la seguridad vial"."Hicimos la denuncia policial correspondiente para que se lleven adelante las investigaciones del caso, y no vamos a ceder en nuestro trabajo por la seguridad vial; estos ataques no hacen más que fortalecer nuestra postura",afirmó el funcionario.Se entiende que si estamos hablando de "ataque vandálico directo" como lo subrayó el secretario Eduardo López, hablamos de intencionalidad. O sea que el hecho habría sido intencional, tal cual lo creen otras fuentes municipales.