Exitoso año para programa de jóvenes en el Senado

En el transcurso de este año, 310 alumnos de escuelas secundarias del departamento Castellanos participaron en el programa “Jóvenes en el Senado”, que lleva adelante el senador provincial Alcides Calvo en la región.Uno de los objetivos del programa es que los jóvenes puedan acercarse a las problemáticas que se viven en su comunidad y que, a partir de esto, generen propuestas y proyectos como posibles soluciones.Capacitados por el equipo de trabajo del senador Calvo y acompañados por sus docentes, los jóvenes durante el año elaboraron distintos proyectos y finalmente participaron de una sesión simulada en el recinto de la Cámara de Senadores provincial.“Con este programa, los jóvenes pueden conocer cómo es el trabajo de un legislador, no tanto desde lo teórico, sino siendo ellos mismos los protagonistas” como senadores en una sesión simulada en la que se cumple con todo el programa de actividad de una sesión real.“Asumí el compromiso con los jóvenes de analizar todos los proyectos que prepararon para presentar los que sean factibles de hacerse realidad, para que así no quede solo en una simulación, sino que sirva para dar solución a problemas reales que los alumnos observaron”, afirmó Alcides Calvo.“Fue una gran experiencia, en la que pudimos vivir lo que hacen nuestros representantes, lo que es la democracia y dar a conocer problemáticas de nuestro pueblo. Ojalá que todos los jóvenes puedan pasar por esta experiencia” – Joaquín Banchio, 5° año de la EESO Nº 414 "José B. Iturraspe".“La verdad que disfrutamos mucho con nuestros compañeros de esta experiencia. A pesar de los nervios al principio, pudimos exponer y defender nuestros proyectos con claridad y respeto” - Camila Anghilante, 5° año del Núcleo Rural EESO Nº 4247 de Eusebia.“Fue una experiencia importante poder hacer los proyectos a partir de las necesidades de nuestra sociedad y sentir la responsabilidad que tiene un dirigente político. En nombre de los alumnos de 6º año de nuestra escuela, muchas gracias al senador y al equipo de Jóvenes en el Senado” – Emiliano Curti, 6° año de la EETP Nº 565 de Humberto I.“Creo que es un programa muy bueno, que nos permite como jóvenes ponernos en el lugar de un representante, en este caso un senador, y ahí nos damos cuenta de la responsabilidad que tienen, ya que nos damos cuenta que detrás de una banca podemos realizar un proyecto que nos mejore como ciudadanos y como sociedad” - Agustín Alassia, 5º año de la EESO Nº 8040 "Gral. San Martín" de Humberto I.“Con el curso trabajamos con el tema de biodigestores, como forma de promover el cuidado del medioambiente. Este programa nos sirvió para interiorizarnos en el tema y poder llevarlos a un proyecto de ley” – Javier Enrico, 5° año del Núcleo Rural EESO Nº 1252 de Presidente Roca.“Creo que es bueno que los políticos escuchen no solo los problemas de los jóvenes, sino nuestras ideas y lo que tenemos para proponer. Por eso le agradecemos al senador Calvo y su equipo por darnos esta oportunidad” – Agostina Bender, 6º año de la EETP Nº 495 "Malvinas Argentinas" de Rafaela.“Con todo el curso investigamos mucho y preparamos los distintos proyectos que después llevamos al Senado, sobre temas que son muy importantes para nuestro pueblo” - Brenda Picotto, 5º año de la EESO Nº 252 "General San Martín" de Vila.