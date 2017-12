“Estamos proyectando el crecimiento del club porque la economía lo permite”

Los números le cierran a este Atlético de Rafaela que tuvo un 2017 algo ambiguo, con la pérdida de la categoría y que terminó la primera parte del torneo de la B Nacional puntero. Y le cierran por todos lados. Desde lo futbolístico, no hay dudas. Lejos de relajarse y con mucho por mejorar y crecer, encaró el objetivo de ser un equipo protagonista, dejando algunas dudas en el inicio, pero con el correr de las fechas se fue encontrando y amoldando a la categoría. Cerró el 2017 con una de las defensas más fuertes, con apenas siete goles recibidos. Hoy también es el que más goles hizo, con 19. Y hoy también tiene un récord de siete sin perder, con tres victorias al hilo y todas por goleada.

De la parte futbolística, principalmente, pero también Atlético institución, hablamos con el presidente Eduardo Gays.



- Cierran el año con una sonrisa a pesar del propio descenso que se dio a mitad de 2017.



- El fútbol no terminó dando una gran alegría, sobre todo en las últimas fechas y más allá del resultado del último partido que nos permitió tomar la punta del campeonato, algo que anhelábamos desde que comenzó este torneo, siendo sólidos y con resultados abultados después de lo que habían sido los primeros partidos en donde creíamos que nos iba a costar muchísimo poder acomodarnos en la categoría.



- Al comienzo costó más de lo que pensaban.



- No, sabíamos. Nos planteábamos que iba a ser difícil en el comienzo, te cambian los campos de juego, la forma misma de jugar, había que armar todo un plantel nuevo y como todo que inicia se debe acomodar. Apostamos por la figura de Lucas Bovaglio, un técnico que debutaba en la categoría y él también tenía que hacer su escuela. Todo eso creo que es lo que pagamos en las primeras fechas, tratándole de encontrar la vuelta a la categoría.



- ¿Quedan conformes con lo hecho por el entrenador en estos primeros meses?



-Cuando apostamos por Lucas (Bovaglio) apostábamos a esto, siendo un hombre de la casa, con mucha llegada a los jugadores, por una cuestión generacional y de formación, liderazgo que también tiene, apostábamos a que se produzca lo que se vio en la segunda etapa. No podemos negar que cuando arrancó el torneo y los resultados no se daban, pero más allá de los resultados, cierta funcionalidad del equipo no alcanzaba a evidenciarse en el campo de juego a todos nos empezaron a aparecer ciertas dudas, de saber si se estaba yendo por el camino correcto y dejar que el proceso ejerza su maduración para que después los resultados aparezcan o si había que hacer algún cambio de timón, en algunas charlas sugerimos hacer algún planteo en la forma de juego, lo entendió. Cuando no se jugaba bien y no se conseguían resultados, al final del torneo conseguimos las dos cosas, un fútbol más sólido, consistente y aparecieron los resultados.



- ¿Cómo se tomó el descenso? Dio la sensación que no fue algo drástico como sí ocurre en el 95% de los clubes.



- El golpe ya lo veníamos procesando prácticamente en todo el semestre, estuvimos siempre en zona de descenso y partido a partido era ver si se podía salir de esa zona, no es que caímos a último momento y se descendió por esos últimos partidos, fue un proceso que se va madurando por sí solo, cuando se produjo, más allá de la circunstancia lamentable y el golpe que eso genera, ya pensamos en lo que viene.



- Quizás ayudó lo que hizo el equipo en ese último torneo, principalmente en el último semestre en primera.



- El último campeonato en Primera fue muy lindo, siempre con la posibilidad de poder salvarse, detrás de eso la ilusión que se genera, mucho no nos faltó. Se descendió pero el papel de Atlético fue muy digno.



- ¿Cómo cierran el año Atlético de Rafaela, institución?



- En lo que respecta a lo económico, que no deja de ser una de las partes más fundamentales a la hora de manejar un club y cualquier entidad o empresa, lo vamos a cerrar de muy buena manera, con unos números mejores que en 2016, que ya de por sí había sido un muy buen cierre económico después de muchos años. Este año va a ser mejor aún. De alguna manera tranquiliza bastante, eso te permite levantar la mirada, salirte de la problemática del día a día, ya está acomodada, y empezar a pensar cuál puede ser el desarrollo del club a futuro. Ya estamos proyectando un poco el crecimiento del club porque la economía te lo permite.



- Y ese foco, situado en el predio del Polideportivo del Autódromo…



- Ya hace unos años que el crecimiento de Atlético de Rafaela está proyectado exclusivamente en lo que tenga que ver con el Autódromo porque es el lugar por excelencia para crecer. Ya se dejaron de realizar obras en la sede social, se hacen trabajos de mantenimiento que no son menores, pero todo lo que tenga que ver con desarrollo y crecimiento se está pensando en el Autódromo.



- Volviendo al fútbol y al plantel superior, ¿refuerzos?



- El equipo terminó trabajando y jugando muy bien para lo cual cualquier incorporación que se quiera hacer tiene que ser un refuerzo, eso implica que tiene que salir alguno de los que estaba jugando y eso implica un problema lindo para el DT. Con el mismo criterio que dijimos que no al hecho de participar en copas por lo acotado que es el próximo torneo también vemos que la incorporación de cualquier jugador implica que tiene que ser alguien que esté totalmente en ritmo futbolístico porque si no está en ritmo le va a llevar unos cuantos partidos ponerse en ritmo. Un jugador que no venga de lesión, va a ser todo muy intenso.



- No salen al mercado a buscar a nadie…



No nos desvela la búsqueda de algún refuerzo. Como directivos y ante la posibilidad de hacer algún tipo de incorporación estamos atentos a que algo interesante pueda aparecer, pero se tienen que dar muchas condiciones. Ritmo, que no venga de lesión, que se acomode al presupuesto de Atlético. No vemos que sea fácil encontrar alguien en el mercado que cumplan esas cuestiones. No salimos al mercado a buscar refuerzos.

Los mejores refuerzos van a venir con la recuperación de todos los que terminaron lesionados, van a estar todos a disposición del técnico.



- ¿Se puede dar alguna salida?



- Con una visión parecida a las incorporaciones, no hemos previsto ningún corte de contrato, si alguno entiende que consigue otro club que le garantice que va a jugar o le ofrece un contrato mejor lo charlaremos y analizaremos porque tampoco nos interesa que se queden jugadores que no tienen intenciones de sumar y participar en este grupo.

No estamos previendo la llegada ni salida de ningún jugador.



- ¿Llegó alguna oferta por algún jugador?



- No en forma firme. Siempre hay sondeos que nacen más por parte de los representantes ya que entienden que siempre hay posibilidades ciertas de incorporarlos a otros clubes pero nada formal ni que valga la pena analizar.



- ¿El juvenil Matías Godoy va a continuar en Atlético?



- Producto de su edad y desempeño nos va a ser bastante difícil poder retenerlo en el club. Tuvo un gran año, está siendo mirando por clubes de primerísima línea y ante esa situación es muy difícil poder retenerlo. Nos gustaría retenerlo, vamos a ver si dentro de las negociaciones que pueden producirse existe esa posibilidad de que se pueda quedar un tiempo en el club, no solo pensando en el beneficio como club sino que le sirva al jugador. Debe madurar su crecimiento de la mejor manera. No hay que apresurarlos.



- Inferiores de AFA también baja de categoría en 2018.



Lastimosamente se termina dando lo que se preveía, el descenso de Atlético se produce en Primera, en Reserva e Inferiores. Más allá de algunas presentaciones y gestiones de intentar cambiar algunos esquemas de campeonato no se pudo lograr. Mucho más con la división que se produjo al crearse la Superliga.



- En muchos brindis y deseos de fin de año va a estar Atlético de Rafaela, el ascenso como principal anhelo.



- Fue el gran deseo desde que descendimos, la verdad que como finalizamos el año es un deseo que parece que se puede llegar a cristalizar, ahora viene una segunda etapa donde todo lo que parecía que podía ser Atlético termino siendo, un equipo firme, candidato, que le tocó descender pero que tiene ganas de volver a ascender y así como lo vemos nosotros, también nos ven los demás equipos y nos van a salir a jugar de esa manera, a tratar de tumbar al puntero.