Aprueban presupuesto con un superávit de $ 5.787.564

En la sesión extraordinaria de ayer a la mañana fue aprobado el presupuesto 2018, teniendo un superávit de $ 5.787.564. Los recursos estimados son de $ 1.200.604.714 y las erogaciones $ 1.194.817.150 (incluye la administración general, el Concejo Municipal y los organismos descentralizados), según el detalle de las planillas anexas de la ordenanza. En la votación en general hubo unanimidad , a excepción del artículo 1º bis) con 3 votos positivos y 6 abstenciones de la oposición, para permitir que el DEM pudiera disponer de esta norma legal.

Fue fijado en 1.140 (1.029 es la cantidad actual de efectivos) el número de cargos de la planta permanente, 350 de personal contratado, 820 horas de cátedras mensuales del personal docente de la administración central, 3 cargos del IMV, 5 de la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (CAEPAM), 4 del ICEDEL, 3 del Instituto para el Desarrollo Sustentable y 1 temporario, 1 del Cine Teatro Belgrano, 9 del Concejo Municipal y 10 de personal temporario.

Cuando las partidas presupuestarias, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de capital superiores a $ 300.000 de cada una de las secretarías y subsecretarías excedan hasta un 20% las sumas previstas, el Ejecutivo deberá informar y fundamentar al Concejo la necesidad de incremento con el origen de los recursos que debieran ser comprometidos para cumplir con esa erogación; este informe deberá presentarse dentro de los 20 días hábiles de superado el límite y hasta el 20% establecido. Si el DEM necesitara aumentar las erogaciones enunciadas deberá contar con la aprobación del cuerpo legislativo.

Del presupuesto aprobado se destaca el aumento de casi el 80% en seguridad (una de las mayores demandas de los rafaelinos), pero en cambio como contracara fueron reducidas las áreas de cultura y deportes, que justamente puede paliar aquel problema complejo.

El miembro informante con un pormenorizado análisis técnico estuvo a cargo de Menossi: "tenemos algunas diferencias pero le damos el apoyo al presupuesto como herramienta para el Intendente. La tasa general de inmuebles del DEM preveía un 20% de aumento, pero con la modificación se dice que hay desfinanciamiento de 15 millones de pesos. En realidad en la tasa habrá una disminución de 6 millones con el aumento del 15% en el primer semestre y del 20% en el segundo semestre que lo va definir la fórmula polinómica. Se estima una inflación del 15% en 2018, con el derecho de edificación habrá 2,5 veces más de recaudación, en el transporte de pasajeros hay una diferencia de 8 a 10 pesos que es un 25% y de la TEP un 100%, sumado a la coparticipación de impuestos provinciales y nacionales, se va a recaudar igual o superior a este año. No le tengo miedo a los recursos, pero podríamos tener más certezas".

En tanto, Muriel señaló que "en algunas modificaciones estamos de acuerdo y en otras no, nadie puede desconocer los aumentos de tarifas y combustibles; es probable que se recaude lo mismo, ojalá que pueda reaccionar la economía. La tasa es lo más previsible con el 80% de cumplimiento de los rafaelinos, el resto parten de los supuestos, no es un presupuesto deficitario sino desequilibrado, para destacar que no pasó nunca que en 25 años se cerró un presupuesto con déficit...".

Visintini se mostró más optimista en cuanto a la economía: "se cumplieron objetivos económicos para este año, creció y crecerá sustentable, van a reducir el déficit de las cuentas. Ser precisos para tener proyecciones, pero controlando los recursos de las cuentas inversión, los tiempos de ejecución, respuestas constructivas en la calidad de los rafaelinos. Hay partidas inferiores sobre 2017 y 2016 en términos nominales y reales, con desinversión del Estado frente al reclamo de la gente en obras públicas, transporte, plazas, veredas. Somos la generación que vino a cambiar la Argentina para siempre".



ESTATUTO

DEL CAEPAM

También fue aprobada la ordenanza sobre la creación, organización y funcionamiento de la CAEPAM (funciona en calle 25 de Mayo 496) con 56 artículos, recordando que la primera norma había sido sancionada hace 33 años, ante una nutrida cantidad de empleados y jubilados municipales, entre ellos el secretario general del SEOM Darío Cocco.

El directorio estará formado por 5 titulares (3 del DEM y 2 del SEOM) distribuidos entre 1 presidente y 4 vocales, 2 suplentes (1 del DEM y el restante del SEOM) y 2 veedores del Concejo Municipal, siendo el presidente elegido por mayoría simple. Contempla una auditoría externa anual.

Mársico expresó que "el artículo 12 le quitaba facultades al Concejo, que ejerce su función de control, y se nos quería alejar, según el proyecto del SEOM, pero le pusimos un freno. Comparto los 2 veedores al Concejo, no tenemos el voto pero si la voz y posibilidad de modificar la ordenanza". Mencionó la presentación de una minuta de comunicación sobre la compra de un inmueble por parte de la CAEPAM por un valor superior al presupuestado. "¿Por qué se optó por tomar un crédito para pagar el mismo?", preguntó.

Por su parte, Bonafede dijo que "es un proyecto presentado en forma conjunta entre el SEOM y la CAEPAM; es un avance de una ordenanza de hace 30 años, con un representante más de los empleados en el directorio, la CAEPAM reconocida por todos los empleados por la asistencia médica y farmacéutica".

Muriel resaltó "el agiornamiento de esta ordenanza con los tiempos que corren, más control con otro representante, se puede establecer que haya un estado asambleario".

Viotti sostuvo que "dimos la discusiones con algunos cambios a lo presentado por el SEOM y la CAEPAM; es un período de prueba, seremos como veedores para mejorar, cada 2 años se elige el presidente del directorio. No sea un retroceso, si no fuera la esperado la nueva norma será mejorada".

Finalmente, se pidió un cuarto intermedio para que Cocco dijera unas palabras: "en nombre de los afiliados (de ambos organismos) es un salto de calidad, con más control, se incorpora al Concejo y fue sacado entre todos el mejor proyecto".