Agente penitenciario asesinó a 5 personas

Un agente del Servicio Penitenciario que tenía una medida de restricción perimetral por violencia de género mató ayer a balazos a su expareja, a su hijastra y su novio, a su exsuegra y a su excuñada, en el barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe y quedó detenido.Según trascendió, el acusado de cometer la masacre fue identificado como Facundo Solís, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), y que el viernes alrededor de las 14:30 fue al domicilio de su expareja Mariela Noguera y con su arma reglamentaria la asesinó.Luego, mató a la madre de Noguera, de unos 70 años, asesinó a la hijastra de la mujer, de 20 años, al novio de esta, y finalmente a su excuñada.Pero antes de atrincherarse en el domicilio de las víctimas y quedar detenido, el acusado le disparó al hijo de su excuñada quien fue trasladado al hospital de la zona herido de bala en el brazo y permanece fuera de peligro.“Destrozó una familia completa, tienen dos hijos en común que quedaron sin padres. Es terrible lo que hizo, nos conocemos de hace mucho tiempo. Mariela que era su mujer era una trabajadora, Ailen su hijastra, A Cuqui su ex suegra, Sonia su ex cuñada y el novio. Hace una semana vivieron una fea situación, era muy golpeador. Tenía una fantasía de ser superhéroe, vivía armado. Vino a buscar a sus dos hijos, los de su madre y después volvió para hacer este quíntuple asesinato”, Dijo Christian, un vecino del lugar en que se desencadenó el drama.Desde el Hospital J. M. Cullen, el Dr. Pablo Poletti informó que ingresó el joven de 17 años que resultó ser el único sobreviviente del quíntuple homicidio en barrio Santa Lucía. El adolescente reviste una fractura de cúbito en el antebrazo, por lo que se evalúa si sólo se le colocará un yeso o si se requiere de una cirugía.De todos modos, si el joven está en condiciones de ser dado de alta, permanecerá en el nosocomio para contención psicológica y emocional del mismo, ya que presenció el violento episodio. Asimismo, se evaluará a cargo de qué familiar quedará el menor de edad.Facundo Solís es un hombre violento. En declaraciones al canal Todo Noticias, un vecino afirmó que “siempre fue una persona agresiva”, que más de una vez se lo veía con su arma y que cuando ganaba Colón “andaba a los tiros”.La masacre ocurrida ayer se da a un año del cuádruple homicidio que enlutó a la ciudad de Santa Fe el 24 de diciembre de 2016, cuando Marco Feruglio asesinó al padre, la hermana, la madre, y la pareja de la madre de Romina Dusso, su ex esposa y madre de tres hijos. Feruglio fue condenado por los cuatro crímenes a prisión perpetua y a su ex mujer resolvió no asesinarla, ya que le dijo: "A vos no te voy a hacer nada, para que sufras".