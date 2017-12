El equipo debe ser protagonista

Se va este 2017 con su carga de escepticismo y algunas señales de esperanzas que se proyectan para los próximos tiempos. La Selección Argentina hizo un aporte decisivo para que la cuenta tuviera esos vaivenes que a pesar de un final con una mueca de alivio, en general, el sentimiento de los aficionados, fue tan inestable con el juego de un equipo que comenzó el año dirigido por Edgardo Bauza y lo cerró con Jorge Sampaoli, como una muestra más de esa incertidumbre.No faltaron desde esta tribuna, voces autorizadas reflexionando sobre las actuaciones del equipo nacional y los diferentes pronósticos, que también fueron mutando con el estado de ánimo generalizado que envolvió los diferentes ciclos y circunstancias.En los últimos días, nos visitó Walter Nelson, recientemente reconocido con el Martin Fierro al mejor relator de 2017 y que acredita, además, una trayectoria de indudable prestigio con más de 40 años en la profesión y aportes a los principales medios nacionales de radio y televisión; actualmente en radio La Red, acompañando a Luis Majul en su segmento de la segunda mañana y a Gustavo López, en el equipo de deportes, nos dejó también, sus impresiones sobre esta etapa del fútbol argentino y de los nuevos desafíos que se avecinan. “La responsabilidad de Sampaoli es muy grande; debe conseguir que el equipo sea protagonista y que Lionel Messi, se convierta en la estocada final, en el recurso extraordinario que cierre los partidos. Si todo esto continúa tal cual lo vimos en estos tiempos, Messi, se va a convertir en un blanco ideal para los rivales y una herramienta previsible.”Respecto de lo que sucedió en este 2017 en las Eliminatorias, agregó “después de esa frustración vivida ante Venezuela, pensé que estaba la suerte echada, que no había reacción y tampoco la suerte se sumaba con su aporte necesario. Esa sospecha se agudizó con el empate en La Bombonera ante un rival directo como los peruanos, de manera que, ir a Quito, en condiciones más que adversas para buscar los que en otras jornadas más favorables, no había sido posible, convertía a la clasificación en una proeza.”El relator uruguayo, recordó especialmente, el partido jugado en el estadio Atahualpa “tengo muy presente cada detalle de esa noche ya que lo transmití para La Red desde Ecuador, había una gran tensión en lo previo y mucha carga emocional en el entrenador; el gol de Ibarra antes del primer minuto de juego, me dejó demolido, nos mirábamos en la cabina entre todos y se hacía difícil seguir, era el final de muchas cosas; bueno, después apareció el genio de Messi para evitarnos un papelón y llevarnos de la mano al mundial. Nunca olvidaré ese partido.”“Pasaron cosas incomprensibles en los últimos años que nos llevaron a ese límite; 3 entrenadores después del mundial de Brasil; la forzada salida del Tata Martino, el nefasto ciclo de Bauza y estos partidos donde Sampaoli aceptó tomar ese fierro caliente, le quitaron energías a todos y expusieron muchos más, las graves falencias que tenemos. Ahora resta esperar que el cuerpo técnico tenga la empatía necesaria para delinear un plantel adecuado para ese objetivo. No hay tanto margen para sorpresas, solo quiero que el mensaje sea claro y factible para los jugadores, porque el tiempo para trabajar sistemas más sofisticados, es apretado y además hay que tener en cuenta que, todos los futbolistas llegaran a la concentración previa al mundial con muchos partidos jugados en sus clubes y con un importante desgaste físico, un hecho que ya nos costó muy caro en tiempos de Marcelo Bielsa”.Así terminó una charla en la que abundaron anécdotas pero también, austeridad, al momento de presagiar el futuro inmediato.AFA trabaja por estas horas para confirmar los amistosos del seleccionado mayor antes de presentarse en Rusia. Los rivales serían Italia y España los días 23 y 27 de marzo siendo el estadio Wanda Metropolitano, recientemente inaugurado por el Atlético de Madrid, sede del cruce ante el seleccionado local.Dispares fueron los resultados de esos dos campeones mundiales de cara a la cita de Rusia 2018 en el proceso de eliminatorias; mientras que el equipo que ahora dirige Julen Lopetegui (sucesor de Vicente Del Bosque) arrasó de forma invita en el grupo G con 9 victorias y un empate; los azzurros, que compartieron la misma zona, perdieron ante Suecia en la instancia de repechaje, interrumpiendo así más de 60 años de presencias consecutivas en los mundiales.El entrenador nacional, le había sugerido a Claudio Tapia, que uno de los encuentros fuera organizado ante una selección africana o nórdica de segundo nivel, pero, la presión de los sponsors y la necesidad de celebrar un jugoso contrato por parte de AFA, prevaleció y de esta manera, Argentina se medirá ante dos potencias europeas. Según la agenda de preparación, Jorge Sampaoli, aspira a despedirse del público argentino; antes de su viaje a España (en el campo de entrenamientos del Barcelona, se hará la primera parte para después viajar a Rusia), el combinado albiceleste, jugará el 30 de mayo frente a un rival a confirmar en La Bombonera, el último encuentro formal.Culmina un año que nos deja algunas moralejas y una realidad irrevocable, pese a los dislates de todo tipo, Argentina será protagonista del próximo mundial y eso fue el mejor cosmético para un rostro, por momentos deteriorado.