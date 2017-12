Incremento en los presupuestos

Los altos presupuestos en el TC vienen marcando las últimas temporadas. Si parecía mucho los 600 mil pesos de costo operativo por carrera para que un piloto tenga un auto competitivo, en 2018 el tema seguirá complicando a los protagonistas. Así lo anticipan dos dueños de los equipos más importantes, Gustavo Lema, del JP Carrera, y Marco Jakos, del Dole Racing.“Tomamos como referencia la inflación anual en el país, que sería entre un 16 a 18 por ciento, aproximadamente. Pero el aumento no es porque queremos, si no por los gastos que debemos contraer como el gasoil, los traslados y elementos. Sí es posible que ayude el precintado de motores cada dos carreras”, le dijo Lema a CORSA. “A lo operativo que tenemos en el taller hay que sumarle las paritarias del gremio de los mecánicos, que también van de la mano de la inflación. Pensamos que vamos a estar por arriba del 16 por ciento y hasta el 18, tal vez”, agregó Jakos.Por lo expuesto, todos aquellos que pagan por un servicio a un equipo deberán tener un plus en el presupuesto para la venidera temporada. Claro que quienes tienen sus propias estructuras pueden lograr un respiro económico, aunque ello no garantice una buena performance.