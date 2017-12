¿Gonçalves se pierde el Dakar?

El equipo oficial Honda, participante del Dakar en la categoría Motos, buscará en la próxima edición romper con la hegemonía de KTM, que ya lleva nada menos que ¡16! triunfos al hilo. Para ello, una de sus cartas más importantes es Paulo Gonçalves, 2° en la edición 2015 de la prueba y 6° el pasado enero. A poco más de una semana para el inicio de la competencia, su participación estaría en duda. Así lo hizo saber el medio español Marca, que afirmó que el portugués se accidentó la semana pasada durante un entrenamiento que llevaba a cabo en la localidad de Sao Bartolomeu de Messines, en su país. En consecuencia, Gonçalves habría sufrido una luxación de hombro y la rotura de los ligamentos en una de sus rodillas, tal como publicó el diario luso O Jogo, lesiones que comprometerían su participación en la carrera más difícil del mundo. Por su parte, al ser consultados por Marca, desde el equipo Honda no han confirmado ni desmentido la información, aunque aseguraron que arribará a Lima en los próximos días, ciudad en la que comenzará la competencia el próximo sábado 6. La mala suerte del portugués no es nueva: en el pasado Rally de Marruecos (disputado del 5 al 10 de octubre), con el que se cerró el certamen 2017 del Mundial de Rally Cross-Country FIM, sufrió una caída que le generó una fisura en su mano derecha, lo que terminó condicionando su preparación para el Dakar. En caso de que el ibérico no llegase a competir, Honda perdería a uno de sus firmes candidatos, por lo que pasaría a depender exclusivamente de Joan Barreda Bort (que tampoco llega al 100%) y de nuestro Kevin Benavides para tratar de cortar con el dominio de más de tres lustros por parte de KTM.