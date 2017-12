Crean generadores especiales de residuos sólidos urbanos

En la sesión ordinaria de ayer el Concejo Municipal trató un extenso temario durante casi tres horas, destacándose la creación de generadores especiales de residuos sólidos urbanos y se aceptaron donaciones de terrenos para la creación de tres calles: Renaldo Actis, Clemente Rosso y José María Nolli.Respecto a los grandes generadores, son considerados las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos por un volumen superior a 0,75 m3 diarios, cuya gestión integral o cualquiera de sus etapas no esté regulado por otras normas. Deberán realizar el almacenamiento inicial transitorio de sus residuos dentro de sus instalaciones y la separación de residuos recuperables y no recuperables. El retiro y transporte de los residuos podrá ser efectuado por los mismos o por terceros. Para tal fin, se crea un registro en el que deberán inscribirse y la norma contempla sanciones por las infracciones.Al respecto, Bonafede hizo un raconto en materia medioambiental desde 1997 hasta la fecha, destacando la labor de María Paz Caruso (directora del Instituto de Desarrollo Sustentable, creado en 2015). "Más del 80% de los rafaelinos hace la separación de los residuos domiciliarios. Se hicieron 14 encuentros con distintos actores y hay basurales clandestinos en caminos rurales que tiran personas inescrupulosas", para agregar que "con esta norma hay que incorporar tecnología, digitalización, la autoridad de aplicación a cargo de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos del Municipio, y hay que hacer campañas de educación". También hablaron sobre el particular Jorge Muriel y Lisandro Mársico.Otro de los proyectos aprobados fueron la donación de terrenos para tres calles: Renaldo Actis, Clemente Rosso, ambas en el sector denominado Quilmes III (al norte de la ciudad) y José María Nolli en el barrio Antártida Argentina.Mársico fue el encargado de la presentación de la calle Actis: "La personalidad de Renaldo es un prototipo de dignidad, con amplitud de horizontes y supo cultivarse como periodista, siendo conocido en los niveles local, regional y nacional. Fue presidente del Círculo de la Prensa, participó en ADEPA y ADIRA. Fue presidente de la Asociación de Básquetbol, de entidades deportivas de Rafaela y de la Asociación de los Jubilados. Sus cualidades de rectitud, íntegro, austero, servicial en cada uno de las instituciones y apostó a la educación".Muriel destacó la figura de Nolli quien tuvo participación en la UCR, sector de Alem, fue gerente del comercio de ramos generales de Yrigoyen y Rivadavia, trabajó en el ex Cine Colón y el Bar La Gloria y en la venta de carruajes en San Martín 51, fue uno de los primeros concejales, integró la logia masónica La Antorcha.En el caso de Rosso, fue el miembro informante Bonafede, recibiendo el pedido de su nieto Carlos Rosso (presente en la sesión). Nació en Raconigi, provincia de Cuneo, se vino a la Argentina con su familia. Primero vivieron en Vila y luego en nuestra ciudad, fundando con Pedro Acastello la cochería Acastello y Rosso, que en aquellos años era con carruajes y caballos, ocupando distintos locales comerciales. Clemente integró la fundación del Centro Comercial de Rafaela y fue simpatizante del Club 9 de Julio, entre otras actividades. "Durante 39 años recibí a los que llegaban a la vida y él los acompañó cuando se iban", comparó el edil justicialista.El mismo concejal justificó el pedido de informes sobre el futuro acueducto para nuestra ciudad y la región. "Los plazos previstos están atrasados, confío en el actual gobernador Lifschitz para que dé información y también están los legisladores provinciales que representan nuestra ciudad". Se sumaron al pedido Leo Viotti, Muriel, Evangelina Garrappa y Hugo Menossi. "En 2012 pedíamos los micromedidores y están llegando después de cinco años", dijo el macrista.Durante la sesión el bochófilo Omar Serrano fue declarado "rafaelino distinguido", quien fue elegido recientemente deportista del año. Tiene una trayectoria de 20 años, este año fue campeón panamericano en Uruguay, compartiendo más de 40 podios.También aprobaron la nueva realización de Mosconi Soho prevista para este viernes que genera un movimiento comercial y beneficia a proveedores, dando trabajo a un centenar de personas. Se mencionó la posibilidad de incorporar otros lugares de nuestra ciudad en 2018.Además fueron aprobados la parquización de terrenos en un desnivel de espacio verde de esparcimiento en las 33 ha de lagunas de retardo (en total son 66 ha); extender la línea amarilla en las calles J. Martí y Luis Fanti, avenidaBrasil y Geuna, ante reclamos de los vecinos; el pedido de reparación de un puente en Av. Williner (Canal Sur) en el acceso oeste que se encuentra deteriorado.Otro de los proyectos fue la modificación de los artículos Nº 91 y 38 de la ordenanza tributaria recientemente aprobada. Al respecto, Menossi tuvo a su cargo la exposición con las modificaciones para cada uno de los casos de las actividades que no fueron contempladas en su momento, tanto para los fideicomisos como en las publicidades.Finalmente se aprobó la condonación de la deuda de la obra de pavimentación a la Fundación ITEC y dejaron asentada la eximición de futuras deudas como será la pavimentación de avenida Perón.