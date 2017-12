Esta designación si que no se la esperaba nadie: Fernando Muriel -hijo de quien fue cinco veces intendente Rodolfo Bienvenido- será el nuevo titular del Nodo Regional, tras aceptar el ofrecimiento del gobernador Lifschitz, teniendo previsto asumir el 15 de enero. Este es un regreso de Muriel a la actividad pública, habiendo sido secretario de Gobierno de Luis Castellano en el anterior mandato, aunque el mismo Fernando aclaró en nota con este Diario que nunca había militado en el justicialismo, lo cual de todos modos anticipa un trato más que fluido con el gobierno local, habida cuenta de la anterior relación. Si bien, cabe dejar en claro que se trata de una persona de excelente trato personal, como lo demostró en cuantas funciones tuvo a su cargo, que fueron muchas y variadas.El relanzamiento del Frente Progresista Cívico y Social que se hizo hace pocos días, con el objetivo de remontar el duro revés electoral de octubre -aquí en Rafaela fue muy notorio, perdiendo la única banca socialista que tenía en el Concejo-, tiene que ver con esta decisión de ir incorporando independientes, como lo es Muriel, para tratar de ampliar su base y tratar de recomponerse con miras a 2019. Ocasión en la cual, cabe recordarlo, el gobernador está impulsando una reforma constitucional para habilitar la posibilidad de reelección.La figura de Fernando Muriel es sin dudas más que interesante para incorporar, especialmente en un cargo clave como es manejar las relaciones con municipios, comunas y organizaciones sociales de todo el Nodo. Como será la cosa, que para los comicios recientes había sido tentado por las tres principales fuerzas políticas: el Frente Progresista, Cambiemos y el Justicialismo.Poco más poco menos, faltó que el diputado Carlos Del Frade calificara de esa forma a la audiencia de la semana pasada en la localidad de Recreo para tratar el aumento de la energía eléctrica en nuestra provincia. Es que tal como se venía diciendo desde antes, pero el legislador fue quien lo expuso claramente ante la escasa concurrencia "estoy muy caliente por cómo convocaron a realizarla previo a las fiestas, un viernes temprano, en una ciudad a más de 700 kilómetros de Rosario", lo cual tuvo por objetivo "que haya la menor cantidad de gente posible". Y por si fuera poco, hasta el mismo jueves no se conocía el orden del día, por lo que los oradores no sabían quiénes participaban ni el orden en que hablarían.Del Frade fue uno de los pocos oradores al margen de los funcionarios de la EPE y del gobierno y se hizo escuchar. Sobre la secretaria de Energía Verónica Geese dijo: "se trata de una funcionaria que cumple mandatos, no tiene una voz crítica, y ahí es donde vemos que el aumento se organizó según los intereses de los poderosos. El funcionario debe responder al pueblo, no a las empresas”. Un aspecto de la audiencia que indignó al legislador fue “que se admitan los costos como una cuestión inmodificable cuando se sabe que los servicios no son políticos, son derechos humanos y por lo tanto no pueden ser medidos como una mercancía más de mercado, porque el aumento es exigido por el ministro Aranguren, quien debería estar preso y que trabaja para Shell. Nos exige 12.000 millones de pesos más”. Finalmente, aseguró que presentará un proyecto de ley para que los gastos de los servicios los paguen los exportadores en vez de los usuarios particulares.Por su parte Juan Alcaraz, de la Multisectorial, explicó que quedaron al margen de la audiencia "porque se violó el derecho a la participación y a la información, ya que la cantidad de consumidores en toda la provincia es de un millón trescientos mil, y no puede hacerse en un pueblo de pocos habitantes una única audiencia”.Califican desde esa misma Multisectorial la suba de la energía en el orden del 36,5%, que según algunas ampliaciones podría llegar al 50%, de "confiscatorio y violatorio de los derechos humanos, ya que ese aumento superará el 10% de los ingresos familiares".No hace mucho el diario La Nación publicó un relevamiento nacional sobre el costo de la electricidad -damos el origen porque luego vienen las desmentidas, otros informes, en definitivamente el ocultamiento-, donde Santa Fe aparece encabezando este listado de la energía hogareña en la Argentina sobre la base de un consumo de 200 kilowatios mensuales. Después todos los demás distritos están por debajo nuestro, incluso la ciudad de Buenos Aires con todos estos ajustes, sigue cobrando la mitad que en nuestra provincia.Delvis Bodoira -uno de los funcionarios de Castellano en ascenso dentro de la consideración luego del revés de octubre- tuvo un aprobado total en su primera intervención importante desde que está a cargo de la Secretaría de Prevención en Seguridad, por el buen resultado obtenido con la diagramación y ejecución de los operativos realizados con motivo de la celebración navideña del fin de semana anterior.Pese a la movilización de unos 6.500 jóvenes esa madrugada de Navidad, con autos y motos que fueron los transportes -además de muchos coches guiados por padres- hacia los varios sitios de concentración masiva y posterior regreso a sus hogares cuando el sol ya quemaba bastante, todo salió redondo.Participaron unos 200 efectivos de varios cuerpos de seguridad, controlando, ordenando, poniendo presencia en esos sitios predeterminados y también en otros, que suelen a veces convertirse en pistas de carreras, lo que no sucedió en este caso. Sería bueno ir pensando para desterrar definitivamente esta fea costumbre.Claro, que esto mismo que ya está pensado para este fin de semana de año nuevo que ya tenemos encima, habrá que reiterarlo, pensando además que siempre hay lugar para mejoras. Y además, que siempre el fin de año suele ser mucho más movido que la previa navideña. Ojalá se mantenga el ¡up!, es decir, pulgares arriba.Y además, conviene reiterarlo, recordar una vez más que el uso de pirotecnia puede llegar a significar muy serios inconvenientes, en algunos casos sin vuelta atrás. Tenerlo en cuenta.