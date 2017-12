¿Cómo serán los servicios para el primer día del año?

Con motivo del feriado del 1º de Año, que se celebrará el próximo lunes 1º de enero de 2018, informamos que no habrá recolección de residuos el domingo 31 por la noche. Los vecinos no deberán depositar ninguna bolsa en la vía pública ese día. El servicio se retomará el lunes 1º a las 21 con la recolección de residuos recuperables.

Es importante que se respete este cronograma y cuando no hay recolección, no saquen los residuos, ya que las bolsas con basura permanecerán frente a los domicilios.

Cabe destacar que la Estación de Residuos Clasificados, ubicada frente al Cementerio Municipal, y el Complejo Ambiental permanecerán cerrados el lunes.

En lo que respecta al servicio de transporte público, el domingo 31 de diciembre finalizará a las 19, mientras que el lunes 1º no se brindará el servicio.

Recolección residuos de patio: Por ser este el quinto domingo del mes, no se prestará el servicio de recolección de residuos de patio en ninguno de los cuatro sectores de nuestra ciudad. Ningún vecino debe depositar residuos en la vía pública.

Además, quienes viven en el SECTOR 5 de la ciudad (Bº Villa Los Alamos, Villa Aero Club y Brigadier López) tampoco deberán sacar los residuos de patio el miércoles 3 de Enero.