Milagro Sala: "el gobierno beneficia a los genocidas"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, volvió a definirse como "presa política" del gobierno de Mauricio Macri, al que le cuestionó por "beneficiar a genocidas" como Miguel Etchecolatz, pese a que el represor acumula varias sentencias firmes en su contra por delitos de lesa humanidad."A mí me cambian de una cárcel a otra cárcel. Hablan de que los argentinos nos tenemos que acostumbrar al orden y no están respetando nada. Soy presa política de un Gobierno que beneficia a genocidas", lamentó la dirigente social Milagro Sala, en diálogo con el portal Latfem."Fijate cómo están beneficiando a los genocidas y a nosotros nos persiguen. Te da mucha indignación", insistió Sala, quien se encuentra detenida desde el 16 de enero del 2016 y ahora cumple prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria en la residencia de El Carmen.La "indignación" de Sala se debe a que mientras que ella no tiene ninguna condena firme, el represor es beneficiado a pesar de estar condenado a cadena perpetua.Rubén López, el hijo del testigo desaparecido Jorge Julio López, afirmó que otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz "es como dejar libre a (Adolf) Hitler".Luego de que la Justicia le concediera la domiciliaria al seis veces condenado por delitos de lesa humanidad, López dijo que al enterarse sintió "bronca, dolor e impotencia".