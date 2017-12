Musto podría ser el primero para River

BUENOS AIRES, 29 (NA) - River Plate llegó a un entendimiento ayer con Xolos para adquirir el pase del volante Damián Musto, quien está muy cerca de convertirse en el primer refuerzo para Marcelo Gallardo. Según supo NA de fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo entre las instituciones está sellado de palabra para adquirir el pase en una cifra que no trascendió. Sin embargo, todavía resta que acuerden el contrato con el mediocampista, de 30 años, que se encuentra realizando la pretemporada en Tijuana.

Musto había sido llamado hace algunas semanas por un integrante del cuerpo técnico de Gallardo y recibió el guiño que le interesaba sumarse al equipo. Con este escenario, la dirigencia se movió para llegar a un entendimiento con Xolos y en los próximos días hará lo propio con el agente del jugador para que viaje a Argentina para realizarse la revisión médica y firme el contrato.



¿VIENE ARMANI?

Nicolás Petrópulos, uno de los agentes del arquero Franco Armani, consideró que ve "muy viable" que se haga el pase para que llegue a River. "Veo muy viable que se llegue a un acuerdo entre ambas directivas, que están en conversaciones. Lo antes que se pueda realizar, mejor porque le va a dar tranquilidad a uno y al otro, tiempo para buscar un reemplazante", dijo en declaraciones formuladas a Radio La Red.

Petrópulos contó que a Armani "lo seduce River y el hecho de estar cerca de su familia ya que hace muchos años juega en el exterior".

El "Millonario" hizo una primera oferta de dos millones de dólares, pero Atlético Nacional se mostró firme en dejarlo ir sólo por el doble, que es el valor de la cláusula de rescisión.



PRATTO MAS CERCA

La dirigencia de River envió ayer a Brasil su emisario para presentar formalmente su millonaria oferta por el delantero Lucas Pratto, que espera cerrar como regalo de Fin de Año para el entrenador Marcelo Gallardo. Según admitieron fuentes de la negociación a NA, el emisario -que tiene vínculos con el representante del futbolista Gustavo Goñi- viajó con un papel donde se ofrecen 11 millones de dólares, más dos millones por cumplimiento de una serie de objetivos concretos.

La oferta, entonces, se produce luego que a River le salió un competidor importante en la carrera por el jugador como el América de México, aunque fue el propio Pratto quien lo descartó. Porque si bien el América es un club con mayor poderío económico, el ex delantero de Boca reconoció como un aspecto clave la necesidad de estar en Argentina. Es que Pratto está separado de su última pareja y tiene una hija que desea ver, por lo que estar en su país le brindaría esa posibilidad.

Ya no es novedad que Pratto es la obsesión de Marcelo Gallardo para este 2018, ya que es el primer nombre que surgió una vez que Rodolfo D Onofrio logró la reelección como presidente del "millonario". Hace un año, San Pablo le había abonado a Atlético Mineiro unos seis millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Pratto y, desde luego, el equipo paulista tiene la intención de recuperar buena parte de la inversión.