Martínez reclama una "autocrítica" de la CGT

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El secretario general del sindicato de la UOCRA, Gerardo Martínez, consideró hoy que "la CGT debe hacer una autocrítica respecto de cómo se convocó al paro" de escaso acatamiento de la semana pasada, aunque volvió a defender al triunvirato, mientras que cuestionó al Gobierno por sus "medidas macroeconómicas que fallan"."La CGT debe hacer una autocrítica respecto de cómo se convocó al paro (contra la reforma previsional). No somos perfectos. Tampoco estamos con la violencia", sostuvo Martínez en referencia a los incidentes frente al Congreso durante la jornada de la huelga.Al respecto, el referente del bloque de los "independientes" de la CGT reiteró que "no debe haber actitudes destituyentes o golpistas, ni adentro ni afuera de la CGT" y recordó que "el triunvirato tiene cuatro años de mandato".Pese a estos dichos, en la última cumbre que realizó la CGT junto a los ex secretarios generales, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, en la que Martínez fue el anfitrión, se resolvió sostener a la conducción tripartita al menos hasta mediados del año próximo, en medio de las críticas de distintos sectores cegetistas que está recibiendo la conducción colegiada de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña.