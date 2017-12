Allanaron sede y estadio

Efectivos de la Policía Federal allanaron ayer la sede social y el estadio "Libertadores de América" de Independiente en el marco de una causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero vinculado con la barra brava del club. Por disposición del juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, se recolectaron pruebas en la causa en la que están detenidos, entre otros, el líder de la hinchada, Pablo "Bebote" Alvarez, y el exvicepresidente Noray Nakis.El punto que busca determinar la fiscalía de Lomas de Zamora es la vinculación con la cesión de entradas a la barra brava para su posterior venta. Según se informó, la determinación se tomó después de que "Bebote" declarara en calidad de arrepentido en la causa, en la que fue "apretado" en su momento el entrenador del "Rojo", Ariel Holan. Además, las fuerzas de seguridad también realizaron allanamientos en una empresa de sistemas que se especializa en asesoramiento en diseño y desarrollo de redes y sistemas. Según sospecha la justicia, se especula que tenían alguna relación con la administración de la venta de entradas a través de la plataforma digital.La detención de Nakis fue ordenada el pasado 30 de noviembre por el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien además determinó otras 13, entre ellas la de Roberto "Polaco" Petrov, histórico custodio de Hugo Moyano, al que le secuestraron cuatro millones de pesos en su domicilio de la localidad de La Reja, donde resultaron heridos tres policías. La denuncia fue impulsada por Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreVide) y los procedimientos estuvieron a cargo de fuerzas conjuntas del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal. En la causa está imputado también Héctor "Yoyo" Maldonado, secretario general de Independiente, quien podría ser citado a indagatoria en los próximos días. El directivo está en varias escuchas con miembros de la barra de Independiente, en la que se hace referencia a la entrega de carnets y bonos para que sean comercializados.Independiente, campeón de la Copa Sudamericana y clasificado a la Libertadores 2018, decidió ayer vender al defensor y capitán Nicolás Tagliafico al Ajax de Holanda, en una cifra cercana a los cinco millones de dólares. Según reconocieron a NA fuentes de la dirigencia y el entorno del futbolista, la Comisión Directiva que encabeza Hugo Moyano ya aceptó la transferencia y ahora los abogados de ambos clubes trabajan en la letra chica del acuerdo. Una vez que se ultimen estos detalles, el ahora excapitán del "Rojo" viajará a Holanda para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por cuatro años y medio. La venta de Tagliafico se oficializó casi al mismo tiempo que la llegada del nuevo entrenador al Ajax, el holandés Erik Ten Hag, quien viene de dirigir al Utrecht del mismo país durante los últimos dos años y medio. El técnico, de 47 años, reemplaza en el puesto a Marcel Keizer, nombrado entrenador del Ajax en junio, tras la marcha de Peter Bosz al Borussia Dortmund. Ten Hag, jugador entre 1989 y 2002, fue elegido en 2016 como mejor entrenador de Holanda. En 2014 dirigió a la filial del Bayern de Múnich, después de haber sido asistente de Fred Rubben en el PSV Eindhoven. De esta manera, Ariel Holan pierde a una de sus principales figuras, pero Independiente obtiene un buen ingreso por un futbolista que a fines de 2018 quedaba libre y que ya había avisado que no estaba dispuesto a renovar su vínculo.Cuatro meses. 121 días. 24 partidos. Un encuentro cada cinco noches. Cansa de sólo leerlo. Es lo que le deparará a Independiente el primer semestre de 2018. Si ya de por sí el calendario está acotado por la disputa del Mundial -la actividad debe terminar en mayo-, el Rojo además lo tendrá cargado. De hecho, es el equipo argentino que más veces hará rodar la pelota, entre la Superliga (16 juegos), Libertadores (seis) y la Recopa (dos).Luego de confirmarse la continuidad de Ariel Holan al frente de la conducción técnica de Independiente, la dirigencia comenzó a darle gustos al entrenador. Al ya sabido interés por Fernando Belluschi, a quien intentarán traerlo aunque no pinta nada fácil, el primer refuerzo ya llegó a Avellaneda. Se trata de Emanuel Britez, el lateral derecho de último paso por Unión, quien llega a préstamo con cargo y sin opción de compra. El ex Tatengue había tenido algunos problemas con la dirigencia del club santafesino y, a pesar de ser tenido en cuenta por Madelón, optaron por descomprimir la situación y llegaron a un acuerdo con Independiente por el jugador. De esta manera, el Rojo suma a su primer refuerzo de cara un 2018 movidito.