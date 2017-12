Presupuesto: secretarios llevan respuestas a ediles

En la mañana de hoy, a partir de las 8, en el sexto piso del Palacio Municipal, se llevará a cabo una intensa reunión entre los secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal y los concejales, para brindarles las respuestas a las dudas que le quedaron sobre el Presupuesto 2018, que será debatido en una sesión extraordinaria este viernes (tal cual como lo adelantó LA OPINION) a partir de las 10. Allí también se tratará la reforma del estatuto de la CAEPAM (Comisión de Apoyo Económico Para Agentes Municipales).Los ediles quieren tener detalles de los programas que se piensan implementar a partir de lo estimado por los diferentes funcionarios. También quieren tener precisiones si hay algún reordenamiento de partidas, a partir de la ocupación de la Secretaría de Prevención en Seguridad, que desde hace algunos años hasta ahora quedaba subrogada por el Jefe de Gabinete.Se espera que la sesión sea extensa e intensa, como sucediera el año pasado, cuando "bajó" casi todo el Gabinete a brindar los detalles que el Cuerpo Legislativo pretendiera. Hoy también irá todo el equipo de la administración de Luis Castellano, de acuerdo a lo que confirmaron desde el DEM a LA OPINION.Hay algunas dudas que seguramente serán plasmadas: ¿los nuevos minibuses son para recambio o se ampliará la cantidad de móviles en circulación? ¿por qué no hubo una reducción en la estructura del Gabinete? ¿por qué se pide autorización para sumar otros 50 a planta permanente cuando el cupo habilitado actualmente no está completo? ¿Dónde se colocarán las nuevas cámaras de seguridad? ¿Cuáles serán las calles que se pavimentarán? ¿Por qué se reduce el Presupuesto Participativo de "entre un 5% y un 10%" a un "hasta un 5%", cuando hace rato que no se cumplen con las obras prometidas?A partir de allí, los ediles deberán determinar de dónde se sacarán los casi 15 millones de pesos que le "sobra" al Presupuesto presentado por el Ejecutivo, en función del recorte que tuvieran los ingresos por reducir el incremento inicial de los tributos de un 20% a un 15%. Antes, el oficialismo esperaba con los brazos cruzados que la oposición haga el trabajo sucio (algo que difícilmente sucedía). Pero ahora, deberá embarrarse también: fueron ellos los que propusieron ese porcentaje, para poder conseguir los votos de Visintini y Enrico y así evitar la suba de sólo un 10%.El proyecto de Presupuesto cuenta con 1.145.731.000 de pesos de recursos y 1.145.563.610 de erogaciones. Seguridad (con un incremento del 78% respecto a este año, para sumar personal, equipamiento y móviles), desarrollo social y transporte público son los tres principales ejes.ULTIMA SESION ORDINARIALa actividad no terminará allí: a las 13, realizarán la última sesión ordinaria del año. A los numerosos despachos, se le suma uno que ahora cobra importancia: la licencia del Intendente, dado que lo reemplazará el presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino.También ingresará oficialmente el veto parcial a la Tributaria que hizo el Intendente, pero no será tratado: los propios concejales votarán una modificación a los artículos rechazados desde el Ejecutivo.Entre los temas que no por remanidos dejarán de ser "picantes" está el pedido por el acueducto Desvío Arijón. Otro tema importante es la ordenanza que determina la creación de los "generadores especiales de residuos sólidos urbanos o asimilables". En una primera etapa, son supermercados, hipermercados, frigoríficos o aquellos que generan basura por un volumen superior a 0,75 metros cúbicos diarios (unas 10 bolsas de residuos). Pero en Rafaela hay más de 500 comercios que pueden ser alcanzados por la normativa, en una segunda etapa. La ordenanza tiene un incentivo para aquellos que dejan sus residuos separados. Tiene un 70% de diferencia de lo que se paga por tonelada de basura. Recordemos que todos los privados que llevan basura al Relleno Sanitario deben pagar un canon de ingreso.Por otra parte, se declarará “Rafaelino Distinguido” a Omar Serrano, se aceptarán donaciones de calles, pedirán repetir eventos gastronómicos como "Mosconi Soho". También solicitarán parquizar terrenos, extender la línea amarilla en Martí y Fanti o en Brasil y Geuna, reparar el puente del Canal Sur y se condonarán deudas que tiene el ITEC.