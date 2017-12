Estaciones de servicio: no habrá paro hasta marzo

Finalmente, hubo acuerdo y se levantó el paro de 24 horas que se iba a concretar desde el mediodía de ayer hasta el de hoy. Los empresarios no harán suspensiones ni despidos de personal luego de haber conseguido que sean recibidos por el Secretario de Comercio de Nación para acordar nuevas condiciones en el uso de las tarjetas de crédito. Desde el gremio afirman: "el tema no se solucionó: se postergó".

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, encabezó ayer, una audiencia en la Regional Rosario de la cartera laboral, en el marco del conflicto laboral en estaciones de servicio de toda la provincia. Participaron del encuentro el director de Relaciones Laborales, Mario Gaggioli; la directora de la regional Rosario, María Bellucia; el subsecretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Pablo Diab; el secretario general de Soesgpyla, Ismael Marcón, y el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, Alberto Boz, junto a apoderados legales de las empresas YPF S.A. y Axion S.A.Durante el encuentro, las partes acordaron abrir un espacio de diálogo y pasar a un cuarto intermedio hasta el 7 de febrero a las 9 horas. En dicho período, a los fines de no entorpecer el proceso de diálogo, los empleadores se comprometieron a no aplicar, por 60 días, suspensiones ni despidos de personal con motivo de la baja rentabilidad. Por su parte, el sindicato se abstendrá de adoptar medidas gremiales.Además, se anunció una reunión en Buenos Aires con el secretario de Comercio de la Nación con el objetivo de acordar nuevas condiciones en el uso de tarjetas de crédito.De este modo, se destrabó el conflicto entre la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni) y el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos (Soesgpyla), evitando que se concrete la medida de fuerza de los trabajadores por 24 horas, prevista desde el mediodía de ayer hasta el de hoy.Al respecto, el director de Relaciones Laborales, Mario Gaggioli, expresó que "el acuerdo alcanzado entre el sindicato y Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, implica un período de estabilidad y tranquilidad ya que al menos hasta el 1 de marzo las partes continuarán conversando, en un marco de negociación y de diálogo social, que siempre pregonamos desde esta cartera"."Ayudó a alcanzar ese acuerdo la posibilidad de concretar reuniones con distintos organismos de la provincia (ministerios de la Producción, Economía y Medio Ambiente) para tratar el tema específicamente en cada área competente”.El conflicto tiene sus antecedentes en los planteos que la parte empleadora realiza en relación al sistema de venta directa de grandes volúmenes de combustible.En los próximos días, las partes involucradas mantendrán reuniones con funcionarios del gobierno nacional para tratar el tema de los plazos de acreditación y comisiones deducibles de las tarjetas de crédito; y con el Ministerio de Economía provincial, para abordar el tema de la reducción de alícuota de ingresos brutos del sector.Por su parte, Ismael Marcón, titular del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (Soesgpyla), expresó: “Hoy el problema no se resolvió, se postergó. Tenemos 60 días para seguir luchando y tratando de arreglarlo. Agradezco la gestión del ministro (Julio Genesini) que puso un fuerte compromiso en este tema. Que el diálogo con la cámara esté abierto es importante y entendemos que eso puede llegar a traer soluciones. Es complicada la situación porque es una amplitud de problemas, no es uno solo”.A su vez, Raúl Matar, delegado del gremio, comentó: “Nosotros ratificamos nuestro pedido y fue aceptado por la cámara empresaria un compromiso hasta el 1 de marzo de 2018, así que por 60 días no van a haber ni suspensiones ni despidos en el sector por el tema de la rentabilidad”, de acuerdo a lo publicado por el diario El Ciudadano de Rosario.Así, se llega a un fin de año en paz y con nafta. Ahora, la mira está puesta en el 7 de febrero, encuentro ya pactado entre el gremio y los empresarios para evaluar el estado de las negociaciones.