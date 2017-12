Aprueban el Presupuesto y la reforma tributaria

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Senado aprobó ayer las leyes de Presupuesto 2018, de reforma tributaria y de prórroga del impuesto al cheque con los votos del oficialismo y de la gran mayoría del Bloque Justicialista, tras un debate de casi 10 horas.El Presupuesto 2018 fue aprobado con 54 votos a favor y 14 en contra, mientras que la reforma impositiva recibió 52 votos a favor, 15 en contra y una abstención, correspondiente a Lucila Crexell (Interbloque Federal). Además, la ley de prórroga del impuesto al cheque hasta 2022 y su modificación para destinar la recaudación a la ANSES se aprobó con 65 votos a favor, 2 en contra y una abstención.En líneas generales, el oficialismo defendió a rajatabla el paquete, los senadores del Bloque Justicialista justificaron su voto a favor de los proyectos por una cuestión de "responsabilidad" pero sin ahorrar críticas a temas puntuales y el kirchnerismo encabezó el rechazo, junto a los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo.La ley de reforma tributaria no fue apoyada por unanimidad en el Bloque Justicialista, dado que votaron en contra el chaqueño Eduardo Aguilar y el chubutense Mario Pais.Durante la discusión de este miércoles, varios senadores se quejaron por el "tratamiento exprés" que se le dio a estos tres proyectos y por los límites de tiempo para hablar en la sesión, entre ellos Rodríguez Saá y el formoseño José Mayans (Bloque Justicialista).EL DEBATE"Este Gobierno, con mucha sencillez en la complejidad que nace de administrar el Estado, ha definido tres grandes objetivos: terminar con la pobreza, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos, metas sociales que están reflejadas en este Presupuesto", sostuvo el oficialista Esteban Bullrich, a cargo de la apertura del debate.El legislador bonaerense consideró que se debe "romper esa cadena en donde el más débil es el que más sufre y menos oportunidades tiene" y afirmó que "donde hay pobreza hubo un Estado que mal administró los recursos públicos, que abandonó a ese ciudadano, que tuvo una actitud pasiva frente a esa pobreza".Además, destacó la proyección de una inflación de 15,7% para el año próximo, tras señalar que "en Argentina hay más de cuatro millones de argentinos que están en la informalidad, a ellos no les cabe ninguna paritaria, por eso es tan nociva la inflación".Por su parte, la tucumana Silvia Elías de Pérez, también de Cambiemos, defendió la reforma impositiva a la que calificó como un proyecto "de alivio fiscal" y destacó la "devolución anticipada de saldos a favor" de impuesto a las Ganancias para empresas que "hagan inversiones".El sanjuanino Roberto Basualdo, aliado del oficialismo, destacó que "es la primera vez en 25 años que se está bajando la presión tributaria" y confió en que con la reforma tributaria se podrá "avanzar de forma progresiva hacia un sistema más equitativo".En tanto, la senadora del FPV-PJ Cristina Kirchner marcó su regreso a la actividad legislativa con críticas generales a la política económica del Gobierno y especialmente a la reforma tributaria, al señalar que "es ideológico decidir a quién va a desgravar, a quien le va a sacar, a quién le va a imponer".También cuestionó la baja progresiva de aportes patronales al trazar un paralelismo con su gestión: "Del año 2003 al año 2015 no se tocaron las contribuciones patronales y sin embargo se redujo la informalidad del 50% recibido al 32,7%. Hizo crecer la economía".Al referirse al Presupuesto 2018, la exmandataria criticó la política endeudamiento y afirmó: "Pueden seguir con esto porque nosotros les dejamos el nivel más bajo de endeudamiento externo que tuvo un gobierno en democracia. El endeudamiento de este Gobierno es tan vertiginoso que en dos años supera el de la dictadura militar, que estuvo seis años".El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, justificó el respaldo de su bancada al paquete de leyes en que fue acordado con los gobernadores que "defienden el interés y los recursos de sus distritos", al tiempo que destacó la modificaciones que lograron en Diputados sobre los proyectos originales.Al respecto, señaló que en la reforma tributaria "la propuesta inicial" de algunas alícuotas "fue reducida sustancialmente" y puso como ejemplo "el impuesto al azúcar y a la vitivinicultura" y señaló que también lograron "eliminar impuesto a las ganancias sobre las pymes"."Logramos subir la inversión en obra pública para vivienda y este es un tema prioritario para los gobernadores", agregó Pichetto quien, no obstante, expresó críticas y coincidió con Fernández de Kirchner en que "la ratio de deuda entregada por el Gobierno anterior fue muy baja y uno de los temas preocupantes hoy es el endeudamiento".