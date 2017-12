Para 2018, ¿se viene el futsal a Rafaela?

Todo hace suponer queel fútbol de Salón. Este deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo duro se desarrolla en las principales ligas del país y así lo dispone el Consejo Federal de AFA.El primer torneo oficial de futsal comenzaría en mayo o junio próximo y se jugaría con seis u ocho equipos.“Es algo que hace ya cinco o seis años que el Consejo Federal y AFA vienen pidiendo a cada liga y también sucedió lo mismo con el fútbol femenino”, le comentó a este medio, Secretario de LRF y Síndico de la Comisión Directiva de la Federación. “Al estar 9 de Julio participando en el torneo de la Asociación Santafesina de fútbol femenino no tenemos tantos problemas, pero”, agregó.A mediados de este año se tocó el tema en las reuniones del consejo directivo liguista y la posibilidad de llevar adelante dicha práctica no tuvo el consenso necesario por parte de los clubes, apenas un puñado habían mostrado algún interés pero no mucho más.En la última reunión de la Federación se volvió a hacer hincapié en el Futsal y es por esto que en la noche del martes, miembros de la Mesa Directiva tuvieron un primer contacto con algunos dirigentes de los clubes de la ciudad más los dos de Sunchales, como para comenzar a diagramar el proyecto.“Lo que hicimos nosotros fue juntarnos con los presidentes y representantes de los clubes y comentarles como es el tema y ver si se puede armar algo, la Liga necesita un apoyo, por lo menos de algunos clubes para poder encararlo. Esto fue sólo un acercamiento para ir viendo y diagramando las diferentes alternativas con la idea de volcarlo en la Asamblea y que todos los clubes se puedan sumar”, señaló Zbrun.En relación a las posibilidades del torneo y equipos participantes, el directivo apuntó:. Y anticipó:Sobre la respuesta que tuvo la Liga Rafaelina por parte de los clubes en este primer encuentro, Zbrun comentó: “Fue muy buena. De los clubes que estaban, solo dos argumentaron que iba a ser medio difícil pero que lo van a intentar, que van a hablar en sus clubes para ver si lo pueden armar. Creo que seis o siete equipos vamos a sacar para hacer un torneo inicial, aprender las reglas y aprender todos de lo que se trata y ver si en el segundo semestre podemos arrancar con un torneo bien armadito”.Sobre los estadios en los cuales se jugarían los partidos, el directivo del fútbol doméstico apuntó: “Hay que buscar, por ejemplo los dos de Sunchales tienen, las medidas dan, 9 de Julio también, Peñarol, Atlético de Rafaela también, el tema de los clubes es las diversas actividades que tienen. Este torneo lo haríamos en un solo estadio, se agruparían los partidos en un mismo día y se jugarían en ese mismo estadio. Esto es todo un puntapié inicial, se va a trabajar más en el tema. En la zona también hay estadios que dan la medida y se podría desarrollar”.