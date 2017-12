Explotó cerealera: un muerto y 20 heridos

ROSARIO, 28 (NA/La Capital). - Una persona murió y al menos 20 resultaron heridas ayer tras una fuerte explosión en una planta cerealera ubicada en Puerto General San Martín, al norte de Rosario. El siniestro tuvo lugar alrededor del mediodía en la empresa Cofco, ex Nidera, ubicada en la costa del río Paraná a 27 kilómetros de Rosario.La persona fallecida es un operario que estaba trabajando en uno de los galpones siniestrados, y que fue identificada como Domingo Ramón Giménez, de 61 años, precisó la Fiscalía. Los heridos fueron trasladados a la localidad de Granadero Baigorria y los de mayor gravedad en helicóptero a Rosario. En el Sanatorio Británico de Rosario, tres de los heridos permanecían en terapia intensiva.Al ser consultado sobre el incidente, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, dijo que, "No sabemos por qué pasó. A veces estas cosas suceden por alguna negligencia o algún error, pero sería apresurado abrir juicio en este momento", indicó. Jorge Teller del Sindicato de Aceiteros contó que "aparentemente, pese a que no pudimos ingresar, se prendió fuego una cinta y ese incendio provocó explosiones en una celda y en túneles".