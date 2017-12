Las exportaciones de trigo con suba del 25%

Las exportaciones de trigo tuvieron un crecimiento del 25%, hasta alcanzar los US$ 2.275 millones durante los últimos 12 meses; mientras que las ventas del complejo sojero se desplomaron en los subproductos del poroto, la harina, el aceite y el biodiésel, que perdieron US$ 2.000 millones este año, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.Para intentar revertir la caída en las ventas al exterior de soja, el Gobierno se apresta a modificar el sistema de retenciones, para alcanzar un sistema de convergencia entre los porcentajes de retenciones para todos los subproductos del complejo sojero.La quita de las retenciones al trigo es el dato que destacaron las fuentes oficiales para explicar el crecimiento de las exportaciones, que superó el récord de hace 5 años, cuando se exportaron 11,4 millones de toneladas. Entonces, desde el Gobierno se preparan para quitar las retenciones móviles al biodiésel y reemplazarlas por retenciones fijas del 8%, a partir del próximo lunes 1 de enero. También cuando comience el nuevo año se van a bajar las retenciones a las exportaciones del poroto de soja y del aceite de soja un 0,5% mensual, hasta llegar al 18% y 15%, respectivamente, hacia fines de 2019.Fuentes oficiales señalaron que es necesario aplicar las retenciones al biodiésel para mejorar la situación que se planteó con los Estados Unidos, ya que ese país aplicó sanciones a la Argentina, por considerar que había dumping y se bloquearon las exportaciones a ese país."Se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiésel y el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos", se planteó en los considerandos del Decreto que estableció los valores de las próximas retenciones a los subproductos de la soja. Las exportaciones de trigo alcanzaron en los últimos doce meses el máximo volumen histórico, con 12,6 millones de toneladas (entre diciembre 2016 y noviembre 2017), con un crecimiento interanual del 25% en valores, con US$ 2.275 millones. El principal destino fue Brasil, "que concentró algo más del 40% del total exportado", se informó desde la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.En cambio, las ventas de porotos de soja al exterior tuvieron una caída interanual del 18% en los primeros 10 meses del año, al pasar de 8,8 millones de toneladas a 7,2 millones, entre enero y octubre. Es que el 92% de las exportaciones fueron a China, que en ese período compró 1,15 millón de toneladas menos a la Argentina. Esa caída significó un 17% menos de ingresos en precios por las ventas de porotos de soja, que cayeron hasta llegar a US$ 2.635 millones este año.Una caída interanual similar tuvo la harina de soja, que cayó un 14,5%, al bajar de US$ 8.338 millones, entre enero y octubre de 2016, a US$ 7.125 millones este año. De todos modos, la caída fue menor con el aceite de soja, que bajó el volumen un 7,5%, por la baja en las compras de India, que concentra la mitad de las ventas al exterior de ese producto. Aunque la caída fue de sólo 1,15% en los valores exportados, hasta alcanzar los US$ 3.189 millones en aceite de soja en los primeros diez meses del año.Y el biodiésel cayó este año alrededor de un 25%, por el cierre del mercado de los Estados Unidos, que no alcanzó a compensarse con la apertura de las exportaciones a la Unión Europea. "La implementación de retenciones al biodiésel cerrará todavía más las posibilidades de exportar en 2018", dijo una fuente del sector.Pero el Gobierno considera que a mediano y largo plazo, la instrumentación de estas medidas permitirá recuperar el complejo sojero. La baja en las retenciones a la soja que se comenzarán a aplicar cuando comience el nuevo año pretende revertir el panorama actual, aunque tendrá un impacto fiscal en torno a los US$ 1.000 millones en el año 2018, ya que el Gobierno dejará de recaudar ese dinero de la soja.