Carta de lectores

Carta a MacriSr. Director:En esta oportunidad quiero dedicar esta carta al Presidente de la Nación.Señor presidente, usted ganó las elecciones porque, la gente cómo yo, estaba cansada de un gobierno mafioso y de tanto ''choreo ''dicho en cordobés! Usted dice que, quiere erradicar la pobreza. ¡Y cómo? ¿Sacándole a los viejos? ¿Por qué no empezaron a dar el ejemplo ustedes, recortándose los sueldos, dietas y demás yerbas? ¿Por qué pagan menos los que más tienen? ¿Por qué tanto favoritismo con sus amistades justificando deudas?¡Hay tantos porqué que quedarán sin respuestas! Usted me decepcionó como persona. Le puedo bancar un tarifazo, siempre y cuando sea para salir adelante, pero con los más vulnerables.. ¡No! ¡Con los viejos NO! Si no los defendemos nosotros, ¿Quién? ¡Ojo! Estoy en contra de los violentos, a esos habría que meterlos presos. La imagen que usted tiene como Presidente, a esta altura, es lamentable. Y no crea usted que eso me alegra, al contrario me deprime.Julio CondracDNI 17.390.572Rafaela