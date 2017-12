Le piden a Etchevehere que devuelva el dinero

Si bien fuentes cercanas a las máximas autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideraron que el pago realizado se ajustó a derecho y que estamos frente al cierre de una etapa de vinculación laboral, se ha desatado un grave problema interno en la entidad por abonar un bono de 500.000 pesos a Luis Etchevehere, luego de renunciar como presidente y socio, antes de asumir como ministro de Agroindustria.Ante esta situación, delegados que conforman el distrito 2, que se extiende por la provincia de Buenos Aires, presentaron una carta ante el presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, mediante la cual le expresan su "profundo desagrado" a la decisión tomada por la comisión directiva. El pago busca compensar la pérdida de ingresos que sufrió el ex presidente de la Rural por aceptar el cargo en el Gabinete nacional.En la carta, los delegados expresan: "Este pago realizado al ex presidente Luis Miguel Etchevehere, es un pésimo ejemplo y antecedente, que no sólo afecta al buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, sino que afecta al sector campo".Los delegados que firmaron dicha carta reconocen y agradecen la labor realizada por Etchevehere al frente de la entidad, pero piensan que la decisión del bono es una conducta profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor. Al finalizar la carta, solicitan que la suma abonada a Etchevehere sea devuelta a la entidad a la brevedad.Según publicaron algunos medios en los últimos días, la Oficina Anticorrupción estudia la posibilidad de abrir una investigación sobre este tema y ya le advirtió al actual ministro de Agroindustria, que solamente podía recibir dinero de la SRA si era en concepto de "honorarios adeudados devengados con anterioridad al ejercicio de la función pública por tareas que hubiese realizado en forma previa", según consta en la nota oficial.El ministro Etchevehere salió a responder los cuestionamientos que se le hicieron, luego de conocerse que la Sociedad Rural le pagó un bono de $ 500.000 pocos días después de ser designado ministro de Agroindustria. El funcionario explicó que había sido presidente de la Rural durante cinco años, con un sueldo rentado; y que al ser designado ministro, la comisión directiva de la entidad le propuso "cerrar la relación laboral haciendo una liquidación de haberes". Todo el procedimiento fue "formal y transparente", agregó Etchevehere, en declaraciones a Radio Mitre.Etchevehere destacó que el pago estaba vinculado con su actividad "anterior", que era "perfectamente conocida". Y añadió que para asumir como ministro renunció a ser socio y presidente de la Sociedad Rural, "para poder tener toda la independencia para poder llevar adelante la política del gobierno nacional".