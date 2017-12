Las precipitaciones esperadas, pero con montos insuficientes

Los pronósticos de precipitaciones se cumplieron en la semana, los montos pluviométricos fluctuaron entre los 2 a 60 mm en gran parte del área de estudio que comprende a los doce departamentos del SEA (Sistema de Estimaciones Agrícolas) del centro-norte de la provincia de Santa Fe y con cobertura homogénea en seis de los mismos; que corresponden al centro sur, en el resto desde el centro hacia el norte fueron disminuyendo los milímetros caídos.Las altas temperaturas, el continuo aumento de la demanda de agua de los cultivos y las precipitaciones cuyos milímetros contabilizados no llegaron a cubrir dichas demandas, hicieron que ante cada pronóstico o probabilidad de lluvias el productor estuviera pendiente y maneje sus expectativas ante la campaña 2017-2018.El proceso de siembra de soja de segunda continuó en casi todos los departamentos, logrando un importante avance, aproximadamente el 85%, aprovechando los milímetros de agua caídos que mejoraron las condiciones de la cama de siembra, asegurando una buena germinación y crecimiento.Continuaron las aplicaciones de herbicidas para el control de las malezas emergidas en los cultivos implantados y en los rastrojos de trigo.Comenzó la siembra de los primeros lotes de maíz de segunda, con calma e interrogantes por los futuros escenarios climáticos en que se podrían desarrollar.Para el período comprendido entre el miércoles 27 de diciembre de 2017 al martes 02 de enero de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el final del mismo condiciones climáticas de estabilidad, días soleados, altas temperaturas con probabilidad de alcanzar los 37ºC, con probabilidades de ciertas manifestaciones de inestabilidad, nubosidad y precipitaciones de muy escasos y con variados montos pluviométricos y coberturas. Las temperaturas medias diarias, fluctuarían entre mínimas de 16 a 27ºC y máximas de 29 a 37ºC.Las previsiones climáticas descritas no condicionarían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos.En el centro norte del departamento General Obligado, ante el no registro de precipitaciones y condiciones estables comenzó el proceso de cosecha en los primeros lotes, dando así comienzo con la cosecha del cultivo.En algunos casos con altos porcentajes de humedad de grano, pero se decidió continuar con la recolección ante los cuantiosos daños que produjeron y siguen produciendo las cotorras y palomas. El rendimiento promedio obtenido fuede 20 qq/ha.Las precipitaciones registradas en la semana, continuaron beneficiando a los cultivares sembrados tardíamente, pues éstos estuvieron manifestando déficit hídrico y ciertos inconvenientes en su desarrollo, en especial en los departamentos del centro y del sur del área.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: R “estados reproductivos” R1 (inflorescencia rodeada de brácteas inmaduras fue visible), R2 (distancia de menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja), R3 (distancia de más de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja), R4 (la inflorescencia comenzó a abrirse, las flores liguladas comenzaron a verse), R5 “antesis” R5 - 1 (inicio de antesis) R5 - 5 (mitad de floración 50 %, el % depende del área del capítulo cubierto por flores, cantidad de círculos), R6 (fin de floración, caída de flores liguladas), R7 (la parte de atrás del capítulo comenzó a ponerse amarillento) y los más avanzados en R9 “madurez fisiológica”(parte de atrás del capítulo y las brácteas de color amarillento o marrón oscuro).Las características ambientales de la semana trajeron cierto alivio a los cultivares, observándose reacción positiva en los cuales el déficit hídrico no llegó a incidir en cierto grado de importancia.Se estimó una disminución del potencial de rendimiento promedio del cultivo para esta campaña entre un 18 a 20%, como consecuencia de la ausencia de precipitaciones y altas temperaturas diarias, en el comienzo y pleno período crítico de los cultivares.Situación que reflejó un 5% de superficie sembrada, en estado regular a mal, sin evidente recuperación, un 35% regular a bueno y el 60% restante mostró estado bueno a muy bueno hasta la fecha. La sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, V7 (7º hoja desarrollada), V8 (8º hoja desarrollada), V9 (9º hoja desarrollada), V10 (10º hoja desarrollada), Vt (panojamiento), R “estados reproductivos” R1 (emergencia de estigma), R2 (cuaje - ampolla), R3 (grano lechoso) y los más avanzados en R4 (grano pastoso).Las precipitaciones registradas en la semana dieron un gran alivio al cultivo revirtiendo el panorama que se venía presentando, pues con el paso de los días aumentaba la demanda de agua útil por parte de los mismos. Los milímetrosde agua caídos no fueron en su totalidad los necesarios, pero frenó el déficit hídrico que comenzaba a insinuar ciertos problemas. Se continuará monitoreando en los distintos departamentos del área de estudio, porque en las próximas etapas fenológicas del cultivo el rol de precipitaciones sería de suma importancia pues definirían la producción. El estado sanitario fue bueno, sin inconvenientes hasta la fecha.Se observaron los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos” VE (emergencia), Vc (estado de cotiledón, hojas unifoliadas pegadas), V1 (1º nudo), V2 (2º nudo), V3 (3º nudo, V4 (4º nudo), V5 (5º nudo), V6 (6º nudo) y los más avanzados en V7 (7º nudo).Para comprender las condiciones climáticas que se manifestaron en este lapso de tiempo y el panorama que se puede plantear en los próximos días, se comparan en igual período los últimos 5 años, para observar el comportamiento y seguir los posibles efectos que pudieran ocurrir en la campaña de cosecha gruesa 2017/2018.Las temperaturas mínimas registradas oscilaron entre 11,8ºC y 30,8ºC y las máximas entre 27,6ºC y 38,0ºC, con una amplitud térmica que fluctuó durante la semana entre 4,0ºC de mínima y 21,2ºC de máxima.El seguimiento del comportamiento de las temperaturas es importante, ya que repercute considerablemente en los cultivares implantados y en los estados fenológicos de los cultivos.