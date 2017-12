"Preocupa vacante de Secretario de Lechería"

Hace unos días llegaron 50 millones de pesos (el primero de los cinco pagos, en total son 250 millones) del gobierno nacional para los productores tamberos, que sufrieron las inundaciones en el último verano, monto anunciado en el mes de febrero pasado. Se trata de una ayuda para 190 productores de los departamentos Las Colonias, Castellanos, San Martín y San Cristóbal."Vamos a ver cómo sigue esto porque la segunda cuota la debe entregar el gobierno provincial, pero la Secretaría de Lechería está acéfala ya que Pedro Morini pasó al Ministerio de Obras Públicas; todavía no hubo un nombramiento y nos preocupa la lentitud de la Provincia para ocupar ese cargo, si es que va a continuar la Secretaría de Lechería", expresó Fernando Córdoba presidente de Meprolsafe (Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe), en el programa "Algo dirán" en radio Galena (FM 94,5).Uno de los posibles candidatos en suceder a Morini es el subadministrador de Vialidad provincial Roberto Tión. En este sentido, Córdoba opinó que "es la primera noticia que escucho al respecto, pero lo que me llama la atención es la versatilidad que tienen los funcionarios; parece que todos son capaces para estar en distintos puestos. La verdad que me llama la atención esa amplitud que tienen para ocupar distintos lugares".Hasta que no definan el nuevo Secretario de Lechería, la segunda cuota podría verse de alguna manera frenada, respondiendo el entrevistado que "espero que esto no sea el motivo, estamos en contacto con la Provincia, nos tienen que informar cómo iban a rendir estos 50 millones y esperemos que sea pronto porque si la Nación se tomó 10 meses para efectivizar los primeros 50 millones, esto ya llega tarde a cualquiera. Cuando se lo preguntamos al Presidente (Macri) en la primera reunión que tuvimos (realizada el 23 de noviembre último en Buenos Aires) se mostró sorprendido porque calculaba que ya debía estar efectivizado; lo bueno es que vino una rápida respuesta por parte del Presidente para que llegaran los primeros 50 millones; sería bueno que continuara el proceso".-Supongo que no porque se mostró sorprendido cuando se lo pregunté directamente. No sé si es la burocracia del Estado, si estaba cajoneado en el algún lugar, qué hicieron porque actuaron los mismos funcionarios; uno ya no sabe qué pensar. Es una ayuda, vamos a ser realistas son migajas para la Nación, cada tanto es muy preocupante el tema.-La verdad es que no lo sabemos, es una lástima, en realidad lo que tenía que haber llegado era todo de una sola vez, porque es un crédito que la Nación le da a la Provincia; no sé si la Nación no tiene plata, la está haciendo sufrir a la Provincia porque por ser de otro signo político, uno ya no sabe qué pensar en esta situación.