Habrá variantes en el reglamento de TC

El Turismo Carretera tiene la mente puesta en la temporada 2018 y ya publicó en su web el Reglamento Deportivo, el que incluye algunas modificaciones significativas con respecto a lo que fue este año.El campeonato seguirá disputándose como se viene haciendo en los últimos años. Habrá una Copa de Oro a la que ingresarán 12 pilotos luego de finalizada la décima fecha. En tanto, para la última competencia del año, se sumarán los "3 de último minuto".Serán 15 los fines de semana de actividad y el ganador de la Etapa Regular comenzará el Play-Off con 15 puntos más con respecto al resto. A su vez, por cada victoria en las primeras 10 fechas del año se les darán ocho puntos bonus a los que ingresen a la Copa de Oro.La diagramación del fin de semana seguirá siendo la misma: un entrenamiento y una clasificación el viernes, un entrenamiento y una clasificación el sábado y tres series y una final el domingo.En cuanto a los cambios, el primero es para los clasificados a la Copa de Oro, quienes no podrán cambiar de auto mientras se disputa el Play-Off. Los que sí estarán habilitados serán los integrantes de la Copa de Oro durante el Play-Off para cambiar de chasista o motorista.En ese mismo artículo, pero más adelante, explica que los pilotos no clasificados no podrán tener ninguna acción antideportiva en una maniobra con los pilotos de la Copa de Oro.Las largadas también sufrieron una modificación importante. El artículo 24 detalla lo siguiente: "En el momento de la largada efectiva están totalmente prohibidos los “pontonazos” entre los dos integrantes de la misma fila. Esas infracciones serán sancionadas por el comisariato deportivo aplicando desde apercibimiento hasta exclusión (parcial o total)".Algo que se habló mucho durante este año era la confusión que traía que un auto rezagado relance a la par del puntero de la carrera después de un Pace Car. Para esto también se realizó un cambio. "El veedor que está en el Pace-Car indicará a cualquier auto que se encuentre entre este y el puntero, que debe superarlo".A su vez, hubo también modificaciones para las pruebas libres a desarrollarse en La Plata y Olavarría. El artículo 55 (disposiciones especiales) señala: "Durante el campeonato se habilitarán dos pruebas libres desde el 1º de febrero y hasta la finalización de la Etapa Regular".