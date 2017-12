B Nacional: Atlético y sus últimos días de vacaciones

El plantel profesional de Atlético de Rafaela transita sus últimos días de descanso. El próximo jueves 4 de enero estará regresando a los entrenamientos, para comenzar así con la pretemporada veraniega, de cara al reinicio del torneo de la Primera B Nacional.En relación al programa de la “Crema”, confirmado el regreso a los trabajos, también se sabe que estará realizando tres juegos de preparación. El primero será el miércoles 17 de enero, visitando a Patronato de Paraná. Luego, irá a Rosario, donde se medirá con Newell’s Old Boys, el sábado 20 de enero. También quedó confirmado el miércoles 24 de enero, recibiendo al Deportivo Libertad de Sunchales.En lo referido al reinicio del torneo, los dirigidos por Lucas Bovaglio, estarán visitando a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la fecha 13.Por el lado de los refuerzos, aún no hubo novedades. Ayer trascendió que Rodrigo Depetris (27 años) no será tenido en cuenta en Tigre, quedará libre, y el exjugador de Atlético fue ofrecido por barrio Alberdi. Este medio consultó a las máximas autoridades del fútbol de la “Crema”, quienes manifestaron su conocimiento sobre la situación de Depetris y el elenco de Victoria, aunque todavía no se habló nada con Bovaglio.