Shakira cancela resto de su gira mundial

NUEVA YORK, 28 (AFP-NA). - La cantante colombiana Shakira anunció este miércoles que canceló el resto de su gira mundial por un problema en sus cuerdas vocales, que espera esté curado para junio próximo, cuando espera volver a los escenarios."A pesar de que esperaba tener recuperadas mis cuerdas vocales a tiempo para retomar la gira en enero, y luego de explorar muchas opciones, he aceptado que esta lesión simplemente necesita más tiempo y cuidado para sanar", dijo Shakira en un comunicado en su sitio web.La intérprete de "Ciega, sordomuda", "La bicicleta" y "El chantaje" había cancelado los conciertos en Europa de su "El Dorado World Tour" en noviembre.Shakira indicó en el comunicado que espera retomar la gira en junio de 2018 con conciertos en Europa, Estados Unidos y América Latina. "Me da pena con todos los que planificaron con antelación para venir a estos shows y que han sido tan pacientes para que yo tome el tiempo necesario para descifrar el mejor curso a tomar junto a mis médicos". "¡La verdad es que no puedo esperar hasta junio!", añadió. "Les prometo que daré todo de mí desde el minuto 1 que me monte en ese escenario, estoy contando los días hasta el próximo concierto".Su álbum "El Dorado", que da nombre al tour, recibió el Grammy Latino a Mejor álbum vocal pop contemporáneo.Y fue nominado en la categoría Mejor álbum pop latino en el Grammy anglófono.