Murray volverá a las canchas el domingo

LONDRES, 28 (AFP-NA). - El tenista británico Andy Murray, que regresará a las canchas el domingo en el torneo de Brisbane tras varios meses de ausencia por una lesión en la cadera, insistió este miércoles que quiere ir poco a poco en su regreso a la competición. "Quiero defender mis opciones y tratar de ganar el Abierto de Australia en enero, pero primero hace falta que vaya mejor físicamente. No estuve bien durante gran parte de 2017, empiezo a ir mejor, pero es un proceso que llevará tiempo", declaró el tenista escocés en una entrevista al canal Sky Sports.Tras una temporada 2017 frustrante, que acabó en julio por la lesión en la cadera, el exnúmero uno mundial subrayó que no sólo estará motivado por las perspectivas de gloria en el primer Grand Slam del curso, sino que también por el simple placer de jugar."Cuando estás ausente del circuito durante cuatro o cinco meses (...), esto cambia tus perspectivas. Esta ausencia me ha permitido darme cuenta hasta qué punto amaba simplemente jugar al tenis. Ya no se trata solo de ganar cada partido o nuevos Grand Slams. Simplemente quiero jugar al tenis, volver a estar en forma y sentirme bien. Esa es mi prioridad ahora mismo", añadió Murray."Si lo consigo, entonces tendré de nuevo la posibilidad de pelear por los grandes torneos. Son esas grandes competencias las que más me motivan, más allá de la clasificación ATP", concluyó el doble ganador de Wimbledon, actualmente en el número 16 del ranking mundial.