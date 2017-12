Mensajes cargados de buenos deseos

Proseguimos en la fecha con la difusión de los diversos mensajes recibidos en relación a las tradicionales celebraciones.* Hay un momento del año (y principalmente de la vida) en que uno se pregunta de pronto qué es lo que hace que uno se sienta tan cómodo cuando entra a un lugar.Ese momento trae consigo caras y nombres que se ha visto durante años, y con quienes se han compartido conversaciones rápidas y precisas, porque así lo ordenan las costumbres cuando se ingresa a un lugar de trabajo y uno es visitante privilegiado, porque sus encargos han sido atendidos con verdadero interés humano.Eso es LA OPINION para mí, un pedazo grande de vida, una especie de familia paralela desde el mismo momento en que formé la mía hace tantos años.No es de ahora que me hice esa pregunta. Hace ya un tiempo.Hoy les deseo a todos los que reciben este mensaje y a los otros con quienes he hablado (y no conozco su dirección de correo) a quienes son nuevos y a quienes han estado y vuelven a estar, unas felices fiestas, y que la felicidad dure mucho tiempo más.Agradecido del trato amable y profesional al mismo tiempo, saludo a todos, sin excepción, permitiéndome considerarme un (viejo) amigo de la casa.Los futuros días nos encontrarán en el camino común, seguramente, para hablar de proyectos concretos.Lo de hoy es sólo un saludo. La pausa emocionada del reconocimiento humano.FELICES FIESTAS. Las del calendario y las del alma.*Con los mejores deseos de amor, paz y prosperidad, agradeciendo su acompañamiento durante el año,*¿Cómo te sientes para esta navidad y enfrentar un nuevo año?. Cuando el huevo se rompe por fuera es muerte, cuando el huevo se rompe por dentro es vida, todas las cosas buenas comienzan desde el interior. Te enviamos nuestra energía y mejores deseos para que vivas una feliz navidad desde tu interior y junto a tus seres queridos. Nuestros mejores deseos para que tu preparación se encuentre con la oportunidad en este nuevo año 2018.desea que tengan un muy buen año 2018. Un Gran saludo!!*A todos, clientes/amigos, tengan una muy Feliz Navidad con sus seres queridos con la paz que todos se merecen en estas fechas tan especiales, y como siempre los mejores anhelos para todos en el pronto año a comenzar. Y un gran Gracias a todos quienes confían en mí y me dan trabajo.*Con los mejores deseos para el 2018* Se acerca un nuevo año, la oportunidad ideal para renovar las energías y tomar el impulso necesario para alcanzar tus objetivos.Nosotros queremos renovar el compromiso de acompañarte cada día y cuidar tu salud para que los logres.¡Felicidades!* Deseo que esta Navidad les depare grandes satisfacciones. Les comunico que las noticias de Rafaela se conocen en Europa a través de Internet gracias a LA OPINION. Felicidades para todos.* Cuando estamos juntos encendemos la magia de la Navidad ¡Desdete deseamos unas muy felices fiestas!* Celebremos estas fiestas con la voluntad de un 2018 donde podamos construir una Argentina con más diálogo para afianzar y mejorar la democracia, y con mayor compromiso por más igualdad.