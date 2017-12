En 2018 los Provinciales de Mayores para la ARB

Como en cada cierre de año, los representantes de las asociaciones que componen la Federación Santafesina de Básquetbol se reunieron y diagramaron las sedes de los torneos Provinciales para la siguiente temporada.De acuerdo a lo informado por el área de prensa de la misma, de no mediar algún cambio en lo acordado por fuerza mayor, el certamen masculino de mayores lo organizará la Asociación Rafaelina, mientras que el Sub 19 será en el ámbito de la Rosarina, el Sub 17 para la Santafesina, el Sub 15 en Noroeste y el Sub 13 para la Cañadense.Recordemos que la última ocasión en que se organizó el de Mayores en nuestra ciudad, Rafaela fue campeón en 2011. Mientras tanto, en los campeonatos femeninos se definió que la categoría mayores también se desarrolle en la Rafaelina (el de 2017 se iba a jugar en diciembre, pero finalmente quedó trunco), mientras que la categoría Sub 17 lo organizará la Asociación del Noroeste y la Cañadense apostó fuerte con tres competencias en su ámbito: Sub 13, Sub 15 y Sub 19.Las fechas de los torneos se definirán en febrero una vez que se conozca el calendario de competencia que presente la Confederación Argentina.