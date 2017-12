Jonathan Rea cree merecer una chance en un equipo de MotoGP

El irlandés Jonathan Rea, tricampeón mundial de Superbikes, luego de su consagración en Qatar, dejó algunos títulos que merecen destacarse en una entrevista concedida a motogp.com."El año que viene seguiré corriendo en el mismo equipo, algo que me hace estar ilusionado, pero aún no tengo nada definido para 2019 y 2020", sostuvo el exitoso piloto de Kawasaki."Habrá muchos asientos disponibles en MotoGP y en World Superbike. Parece que todos los pilotos del mundo finalizarán sus contratos a final de 2018", declaró.Más adelante, expresó que "merezco un asiento en una moto oficial de MotoGP. No tengo interés en correr en MotoGP y sufrir en una moto no competitiva o para aparcar simplemente mi motorhome en el paddock y decir que soy un piloto de MotoGP".“Está claro que la gente de MotoGP siempre ha tenido un ojo puesto en mí; he tenido oportunidades en el pasado, pero nunca con un equipo con una buena moto ni apoyo de una fábrica", reconoció.