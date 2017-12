1 año y 8 meses

“Lo que pasa es que la parte sindical nos pidió que retomemos este convenio que veníamos suscribiendo de no despido de no suspensión de personal aduciendo esta causal de baja rentabilidad a la cual la parte empresarial no pudo firmar, por lo que no pudimos acceder a esto”, comentó el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), Alberto Boz.

El empresario recordó que “hace un año y 8 meses estamos exponiendo la crisis del sector, esperanzados en un tipo de mejoras de las petroleras, del parte del gobierno provincial y nacional”, aclaró Boz.