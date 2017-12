River, entre los 10 primeros

River tuvo un 2017 agridulce. Si bien lo cerró ganando la Copa Argentina, un título que además le dio la llave para enfrentar a Boca en la Supercopa Argentina, la Copa Libertadores, el gran sueño que tenía el equipo de Gallardo, dejó una herida difícil de cerrar. Aquella eliminación ante Lanús sigue doliendo. Sin embargo, el Millonario concluye este año con una caricia ya que terminó 8° en el World Club Ranking, siendo el único argentino en el top 10.

¿Cómo quedó el podio? Lidera el Real Madrid, lo sigue el Barcelona, y por último, el Atlético de Madrid. Luego completan Gremio (4°), Manchester United (5°), Juventus (6°), Bayern Munich (7°), River (8°), Flamengo (9°) y Manchester City (10°). Eso sí, hubo dos argentinos que quedaron ahí nomás: Independiente (10°) y San Lorenzo (11°). ¿Y el resto?: 28° Boca, 34° Lanús, 36° Racing, 38° Atlético Tucumán, 42° Estudiantes, 45° Godoy Cruz, 53° Defensa y Justicia, 54° Rosario Central, 60° Colón, 80° Talleres, 81° Banfield, 92° Gimnasia de La Plata, 94° San Martín de San Juan, 95° Vélez y 96° Huracán.



ATLETICO, 259

Por su parte, Atlético de Rafaela se ubicó en el puesto 259 en el ranking mundial y en el puesto 27 entre los clubes argentinos. El conjunto de Lucas Bovaglio se coronó como el mejor de la B Nacional, ya que se fue al receso siendo líder. En la provincia, la Crema fue el quinto mejor por detrás de Rosario Central, Colón, Newell’s (101) y Unión (138). Lo curioso es que el elenco rafaelino incluso finalizó por arriba de Argentinos Juniors, quien milita en la Primera División.



LOS TECNICOS

Los técnicos argentinos siempre son protagonistas. De hecho, cada vez hay más de ellos en las ligas más importantes del mundo, sus nombres siempre suenan en los equipos más prestigiosos y hasta ya tienen un récord en Rusia 2018 (habrá cinco, un número que nunca se había alcanzado en un Mundial; son Sampaoli, Cúper, Pekerman, Gareca y Pizzi). Por eso no extraña que haya cuatro de ellos en el top 10 del cierre del World Club Ranking en este 2017, una marca que no es alcanzada por los DT's de otros países. ¿De quiénes se trata? De Diego Simeone (3°), sólo superado por Zinedine Zidane y Renato Gaúcho, de Marcelo Gallardo (6°), Eduardo Berizzo (8°) y Ariel Holan (10°). El top 10 lo completan: José Mourinho (4°), Massimiliano Allegri (5°), Ernesto Valverde (7°) y Pep Guardiola (9°). Mauricio Pochettino (11°) quedó ahí nomás.¿Y el resto de los argentinos? 22° Guillermo Barros Schelotto, 25° Jorge Almirón, 26° Ramón Díaz, 34° Diego Cocca, 40° Eduardo Domínguez, 41° Mauricio Pellegrino, 50° Antonio Mohamed, 51° Lucas Bernardi, 62° Julio César Falcioni, 69° Néstor Gorosito, 70° Frank Kudelka, 71° Gustavo Alfaro, 73° Jorge Sampaoli (por su trabajo en Sevilla), 77° Rolando Cristante (Toluca), 84° Omar De Felippe, 86° Diego Garnero (Guaraní), 88° Nelson Vivas, 90° Ricardo Zielinski, 93° Sebastián Becaccece, 95° Pablo Lavallén y 98° Juan Manuel Llop.



HOLAN, EL MEJOR

Independiente estuvo a punto de perder al entrenador, pero los dirigentes lo convencieron de renovar. Firmó un precontrato que desde el punto de vista legal carece de validez, pero que al menos disipó el temor de dejar escapar al hombre que devolvió al Rojo a los primeros planos. En las próximas horas, cuando el DT se junte con Hugo Moyano, el club se asegurará la continuidad del proyecto. En una encuesta realizada en el sitio web de Olé, de la que participaron más de 70.000 personas, la gente eligió a Holan como el mejor técnico del 2017, por encima de Guillermo, Gallardo y Almirón. Hizo méritos para ostentar ese galardón. Para explicar la elección no es necesario circunscribirse únicamente a los resultados. Los méritos trascienden el campo de las estadísticas. Hace casi un año, el entrenador arribó a un club que en los últimos tiempos había caído en un irrefrenable proceso de autodestrucción. La impaciencia, alimentada por las desesperación de romper una sequía de títulos que se extendía desde la consagración en la Sudamericana de 2010, solía detonarse en conciertos de silbidos. Holan supo encontrar la fórmula para combatir esa intolerancia. A medida que los resultados favorables trajeron paciencia, se pasó de los ataques directos al juego de posesión. Guardiola, que en el ranking de técnicos está sólo un escalón arriba de Holan, gana 25.000.000 de euros por temporada en Manchester City. Huguito deberá acelerar el trámite para evitar mover el camión de caudales del garage.