Concejo: semana clave para el Presupuesto 2018

La idea es poder tratarlo en la sesión ordinaria del próximo jueves. Pero los concejales aún no se han reunido con los Secretarios del Ejecutivo para poder obtener mayores precisiones con respecto a los programas a desarrollar el año que viene. El encuentro todavía no tiene fecha. El tema fue eje de la reunión entre los ediles y el Intendente la semana pasada. Castellano lanzó una indirecta en la presentación del balance.

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - El Concejo Municipal tendrá una semana corta (más que lo habitual), pero intensa: toda su energía estará puesta en darle despacho al Presupuesto 2018, que deberá ser tratado este jueves al mediodía. Pero, ante la falta de precisiones al respecto, no hay que descartar la posibilidad de postergarlo y convocar a una extraordinaria (¿el viernes?) para debatir en exclusividad este tema, tal cual como sucediera con la Tributaria.

Justamente, aquella sesión que tuvo la anterior conformación del Cuerpo Legislativo (con aquellas sorprendentes votaciones de Natalia Enrico -PS-FPCyS- y Ana Carina Visintini -Cambiemos- con el PJ) tiene repercusión en lo que se viene: hay que recortar aproximadamente unos 15 millones de pesos para "cuadrar" lo que se estima gastar con lo que se ha definido como a recaudar.

Para poder lograrlo, esta nueva conformación (con tres ediles recién llegados, todos de Cambiemos: Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual) deberá tener definidas algunas precisiones respecto a cómo piensan hacer las erogaciones cada una de las Secretarías. De esta manera, podrán determinar desde la oposición qué programas suponen menos imprescindibles como para realizar algunos recortes.

El tema pasa por la premura: entre hoy y mañana deben sacarse todas las dudas. Pero la reunión con los funcionarios del Ejecutivo todavía no tiene fecha establecida. De allí la necesidad -más política que otra cosa- de votarlo esta semana: el oficialismo local haría notar rápidamente que con un Presidente en manos de Cambiemos, por primera vez en muchos años, el presupuesto no se votó antes de que cierre el año. Nada importante, pero es una "manchita". El PJ parece estar enfocado en que la imagen prístina de Cambiemos se ensucie con el barro de la gestión.

El oficialismo también tiene que lograr lo suyo: con los cambios en el Gabinete, hay algunas modificaciones de partidas a realizar. Seguramente, será una de las exigencias de la oposición, para "compensar".



EL EQUILIBRIO JUSTO

Luis Castellano fue concejal y sabe de la necesidad de encontrar un interlocutor del otro lado. En su momento, lo era Germán Bottero, mientras que las miradas se dirigían a las peleas entre Rodolfo Enrico con Jorge Maina, Mario Rossini o Héctor Sierra. Claro que las condiciones políticas eran diferentes, a favor de aquel oficialismo. ¿Será el interlocutor el ahora Presidente del Concejo -y quien lo reemplace en su ausencia- Raúl "Lalo" Bonino?

Mientras tanto, el mandatario local debe recorrer una fina línea entre el diálogo de brazos abiertos y evitar que la oposición "le marque la cancha" desde el Concejo.

En la presentación de la semana pasada de su balance de gestión, Castellano lanzó una indirecta. Hablando del Programa de Inclusión Educativa destacó que pasaron 370 alumnos solo en 2017. "Es un programa que tiene una asignación de 3 millones de pesos en el Presupuesto. Por eso uno dice que se tiene que ser equilibrado y prudente, mirar los números fiscales, mirar cómo se trata la Tributaria para ver qué impacto tiene después en el Presupuesto. Son estas cosas las que no queremos, no debemos ni vamos a recortar. Pero lo tienen que entender también los concejales. Porque cuando alegremente se toman decisiones, el impacto después se da sobre los recursos y sobre las inversiones", marcó.

Habrá 53 horas desde hoy a las 8 hasta las 13 de jueves para llegar a los acuerdos posibles y dejar en claro las diferencias, para que la sesión del Presupuesto sea lo más ordenada posible.