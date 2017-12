"Se han tomado decisiones equivocadas"

Marcelo Lombardo, ya alejado desde hace varios días del Concejo Municipal, analiza la nueva conformación, los nuevos nombres y las nuevas decisiones de los concejales de la ciudad.

Ya con su mandato cumplido, el ex representante del Frente para la Victoria, dice que "debía optar" por una de sus funciones, ya que desde hace un tiempo largo es el secretario local de SOIVA, que días pasados inauguró importantes obras en su predio de Bella Italia. "Era una decisión que yo tenía tomada hace tiempo. La situación complicada en la cual esta la industria del vestido en estos momentos hacía muy difícil que yo pueda continuar en el concejo. Tenía que tomar una decisión por la gran cantidad de horas que me demanda el gremio, y también mi cargo a nivel nacional", le dice Lombardo a LA OPINION, en relación a su presente.

Por su parte, analizó la posición del PJ dentro del recinto y al respecto dijo que "yo formaba parte de un proyecto político, que hasta el día de hoy sigue trabajando, funcionando, y tenemos una tarea difícil y dura, por este proyecto potencial que está teniendo Cambiemos en todo el territorio nacional, pero particularmente en Rafaela, donde se ha marcado", destacó.

En tanto, se refirió a las decisiones que los concejales de Cambiemos tomaron en este tiempo, y analizó que "hay algunas cuestiones que el tiempo irá marcando, si están tomando las decisiones correctas o no. Yo creo a manera personal que han tomado decisiones equivocadas, esto de ir por todo, de tomar la presidencia del Concejo, más allá del respaldo de la ciudadanía a través de los votos, no deberían perder de vista que las decisiones eran a medios términos, para concejales, no para intendentes, por eso siempre consideré que debe haber una correlación ideológica entre el Intendente y quién naturalmente debiera reemplazarlo en caso de que este se ausente, y siempre pensé que esa posición debería respetarse", dijo.



CONOCE EL PAÑO

Lombardo expresó que más allá de las decisiones que ha tomado la oposición, conoce con qué clase de gente se está manejando el Concejo, y destacó que "con esto hacer una exposición alocada o extrema. Confío porque lo se, los conozco y sé que en este caso Lalo Bonino no va a hacer ninguna locura en caso de que tenga que reemplazar al Intendente. Pero que pasaría si el Intendente, por la razón que fuese, si Castellano se ausentara por mucho tiempo de la ciudad. El signo político que gobernaría no fue votado para eso y debería estar coordinando las acciones de un gabinete que tiene las acciones políticas diferentes a eso", dijo.

Más allá de esto, el gremialista deslizó que "se equivocaron" en ir por todo y entiende que fueron "desprolijos en el tratamiento": "ellos sabiendo de nuestra debilidad en el Concejo, y en las charlas informales que tuvimos nos dijeron siempre que nos iban a respetar la vicepresidencia y la prosecretaría, y tres minutos antes de la sesión de autoridades nos dijeron que iban por todo, y que solo nos daban la vicepresidencia. Y tres minutos antes no íbamos a reclamar o negociar nada. Aceptamos la decisión, desde la democracia, y al no haber nada escrito desde lo legal lo pueden hacer. Creo que la división de autoridades debería estar escrito tal cual se habló. ¿Quién controla al Concejo si ellos tienen todas las autoridades? Creo que es contrario a lo que ellos venían mencionando y sosteniendo desde hace tiempo, antes de asumir", lanzó

A modo de cierre, expresó que "yo lo he hablado con mi grupo de trabajo, tuve pocas posibilidades de hablar con ellos. No tengo ningún problema con ninguno de los concejales, y siempre me han planteado respeto. Esto es una mirada, una manera de pensar. Sé que tienen condiciones para ejercerlo bien, pero al margen, creo que hay cuestiones de funcionamiento que se vulneraron", concluyó.