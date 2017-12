Fuerte contribución en retenciones a la soja

La provincia de Santa Fe se ha consolidado desde hace años como la principal exportadora del complejo sojero a nivel nacional. Entre enero y septiembre de 2017 las exportaciones santafesinas alcanzaron los U$S 10.287,7 millones y 24,4 millones de toneladas, de las cuales corresponden a soja y subproductos el 72,3 y 76,3%, respectivamente, destaca un informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.En este marco, las alícuotas de los derechos de exportación de porotos de soja se ubican en el 30%, mientras que para las harinas, pellet y aceite de soja en el 27%. Las retenciones para el biodiesel son establecidas mensualmente por el gobierno nacional y para el período enero-septiembre, se ha estimado un 2,4%.En base a estas cifras, los U$S 7.437,2 millones exportados desde la provincia de Santa Fe en concepto de soja y subproductos le significaron al Estado nacional una recaudación por derechos de exportación de U$S 1.865,5 millones.Considerando el tipo de cambio promedio de enero a septiembre, se concluye a que el gobierno nacional recaudó un total cercano a los $ 30.213 millones de la provincia de Santa Fe, de un total de $ 51.830 millones.Sin embargo, en concepto de Fondo Federal Solidario (FFS), comúnmente denominado Fondo Soja, que se distribuye a las provincias conforme a los porcentajes establecidos por la ley de Coparticipación Nacional, la provincia de Santa Fe recibió $ 1.342,2 millones (8,86%).En conclusión, de $ 30.213 millones aportados desde el sector privado santafesino en 9 meses, en materia de derechos aduaneros por el complejo soja, la provincia recuperó sólo $ 1.342,2 millones, es decir un 4,4% de la contribución realizada.En el inicio del año 2018 comenzarán a disminuir mensualmente las retenciones a la soja y subproductos, algo que venía siendo pedido hace tiempo por el sector agropecuario, y que se fue intensificando ante el incremento en muchos costos por efecto de la inflación, y la apreciación de la moneda nacional respecto al dólar, que se traduce en menores ingresos relativos para los productores.El esquema de disminución gradual en los derechos de exportación de soja y subproductos prevé una baja en las alícuotas del 0,5% mensual a partir del mes de enero, hasta llegar a alcanzar una baja acumulada del 6% respecto alas alícuotas actuales en diciembre del año próximo.En principio, esto generaría un alivio para las cuentas de los productores de soja, especialmente aquellos que se encuentran alejados de los puertos. Por otro lado, este hecho tendería a una disminución en el monto total recaudado por el FFS, aunque su efecto final, medido en valores constantes, dependerá de las cantidades exportadas y los precios que se obtengan en los diferentes productos de la oleaginosa.